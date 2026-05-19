За верность долгу и Отечеству

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим выразила от всех жителей гатчинской земли безграничную благодарность бойцам и их родным: «Сегодня все ленинградцы признательны каждому участнику специальной военной операции за то, что наши герои взяли на себя эту великую миссию – встать на защиту Родины. И, конечно, нам еще предстоит осознать и оценить всю значимость той победы, за которую ребята сегодня отдают жизни».

На церемонии вручения наград выступила руководитель ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк, к собравшимся обратился настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира г. Коммунара Алексей Дудин.

Военный комиссар Гатчины подполковник Александр Кириллов вручил государственные награды.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции указом президента Российской Федерации майор Александр Владимирович Андреев награжден медалью Жукова.

Приказом министра обороны РФ рядовой Данил Викторович Ан награжден медалью «За образцовое исполнение воинского долга», Сергей Владимирович Тарасенко награжден медалью «За храбрость II степени».

Государственные награды погибших торжественно передали родным героев.

Орденом Мужества посмертно награждены:

- Хакимов Альберт Мунавирович,

- Слободин Сергей Борисович,

- Бычин Евгений Иванович,

- Иванов Станислав Викторович,

- Скоблов Сергей Евгеньевич.

Медалью «За отвагу» посмертно награждены:

- Коломиец Андрей Владимирович,

- Васильев Владимир Геннадьевич,

- Дзюбин Александр Валерьевич.

Медалью Жукова награжден посмертно Перевощиков Денис Сергеевич.

Медалью «За Храбрость II степени» награжден Балашов Николай Николаевич.

Медалью «За укрепление боевого содружества» посмертно награжден Сафронов Андрей Дмитриевич.

Отец Алексей вручил каждой семье поминальную грамоту о молитвенном поминовении воина в храме святого равноапостольного князя Владимира. Память павших почтили минутой молчания. После церемонии вручения представители администрации, военкомата, фонда «Защитники Отечества» пообщались с близкими погибших и предложили всестороннюю помощь и поддержку.

Андрей Соколов