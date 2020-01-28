Микрорайон Аэродром в центре внимания

Собрание продолжалось 2,5 часа, за которые инициаторы встречи ответили на большое количество вопросов жителей.

Вместе с руководителями района в мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских, депутаты города Гатчины, представители районной администрации, коммунальных предприятий, общественных и ветеранских организаций, ведомственных учреждений, руководитель приемной губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Гатчинском районе Людмила Сенькина и многие другие.

Актовый зал, заполненный жителями микрорайона, говорил о том, что многие граждане обеспокоены развитием Аэродрома, особенно в части его транспортной доступности. Заместитель главы районной администрации по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Абаренко посвятила свой доклад как раз этой теме.

Для решения проблемы автомобильных пробок, образующихся при въезде/выезде в микрорайон Аэродром, запланировано проектирование и строительство трех объектов.

Для проекта транспортного сообщения между Аэродромом и Мариенбургом без пересечения железной дороги в бюджете Гатчинского района на 2020 год предусмотрены средства на проектирование участка улично-дорожной сети от улицы Северной до улицы Воскова, подготовлена конкурсная документация. До конца 2020 года будет разработана проектно-сметная документация и направлена заявка на софинансирование строительства объекта из бюджета Ленинградской области.

Разработан проект реконструкции улицы Сойту, чтобы уменьшить автомобильный поток в/из микрорайона Аэродром. Сегодня ведутся переговоры с комитетом по культуре Ленинградской области, так как граница Приоратского парка не дает возможности расширить улицу Сойту и получить положительное экспертное заключение.

Для строительства западного обхода города Гатчины, который получил название «Орловский обход», выполнена работа по экономическому обоснованию строительства объекта. В 2020 году комитетом дорожного хозяйства Ленинградской области будут разработаны предпроектные решения, которые лягут в основу дальнейшей работы по проекту.

Что касается отсутствия достаточного количества мест в образовательных учреждениях, то на Аэродроме предусмотрены две площадки под строительства школ, каждая на 1175 мест. К проектированию одной школы (вблизи микрорайона Речной и детского сада № 51) уже приступили. Строительство запланировано на 2021 год.

Также ведутся работы по формированию земельного участка на пересечении улиц Диагональной и Старая дорога (между бульваром Авиаторов и улицей Киевской) для проектирования и строительства еще одной школы (возможный срок проектирования – 2021 год, строительства – 2022 год).

Планируется комплексное благоустройство территории от ТРК «Пилот» до магазина «Вимос» между улицами Генерала Кныша и Балтийской, так называемый, «Аэропарк». Данный проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

В 2020 году планируется реализация первого этапа - «Скейт-зоны» вблизи ТРК «Пилот». Также в проект входят велосипедные дорожки, оборудованная площадка для выгула собак, благоустройство бульвара Богданова (пешеходная часть улицы Зверевой).

В бюджете 2020 года предусмотрены средства на устройство тротуара по улице Киевской от железнодорожного переезда до путепровода, подготовлена конкурсная документация. Работы планируется выполнить до сентября 2020 года.

Освещение по улице Слепнева в полном объеме будет выполнено в рамках контракта по реконструкции улицы.

Для пешеходного сообщения жителей микрорайона с новой поликлиникой в 2020 году будет выполнено устройство тротуара по улице Кныша – от существующего до улицы Киевской.

Дальнейшее строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне Аэродром приостановлено, кроме ранее выданных разрешений компаниям ООО «Лидер» и ООО «Капитал Инвест», а также компании ООО «Спецзастройщик №1 ЛО» для строительства жилого дома для расселения аварийного жилья.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Елена Фараонова рассказала о программе «Формирование комфортной городской среды» и благоустройстве микрорайона Аэродром. В Гатчине числится 207 дворовых территорий, из них 55 – на Аэродроме. В период 2017-2019 годов в рамках программы в микрорайоне отремонтировали три дворовых территории на сумму 48 млн рублей. На 2020 год запланирован ремонт двух дворовых территорий: улица Слепнева, дома 6, 8, 10 и улица Авиатриссы Зверевой, д. 7/12.

По программе установки автоматических индивидуальных тепловых пунктов в 2018 году были оснащены 28 многоквартирных домов (40 АИТП), в 2019 году – 37 домов (47 АИТП). В 2020 году в программу заявлено 22 дома (24 АИТП).

Как мы писали ранее, Гатчина вошла в программу «Умный город», которая в том числе включает установки новых автобусных павильонов с электронным табло. Подобные остановки, как на проспекте 25 Октября, появятся на улицах Слепнева, Авиатриссы Зверевой (у площади Богданова, напротив дома № 8), у домов 2 и 14 по улице Кныша и у дома 6 по улице Новоселов, а также три автобусных павильона у Балтийского вокзала.

К сожалению, ни один дом в Гатчине не попал в федеральную программу капитального ремонта многоквартирных домов, но на 2020 год запланирована замена лифтового оборудования в домах 3, 15 и 20 по улице Зверевой. В 2021 году аналогичные работы будут проведены на улице Зверевой, 11 и улице Красных Военлетов, 9.

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Норкин рассказал, что по данным Единой диспетчерской службы микрорайон Аэродром признан самым благоприятным по обеспечению коммунальными услугами. МУП «Тепловые сети» города Гатчины ежегодно модернизируют котельную № 10. В 2019 году МУП «Водоканал» завершил работы по замене магистрального водопровода, благодаря чему качество и давление воды в микрорайоне заметно улучшились. На 2020 год запланированы работы по подключению нового бассейна к водоснабжению и водоотведению. Также в первом квартале должны быть выполнены работы по реконструкции канализационной насосной станции на улице Сандалова, д.1.

Вопросы, которые задавали жители представителям власти, касались всех сфер жизнедеятельности микрорайона Аэродром. Это пробки, состояние асфальтового покрытия дорог, отсутствие мест в детских садах и школах, благоустройство и многое другое. Сначала были озвучены вопросы, поступившие к Людмиле Нещадим в интернете накануне встречи с жителями Аэродрома. Практически все ответы на них содержались в докладах.

В ходе самой встречи жители поднимали вопросы ремонта и установки новых автобусных павильонов на улице Сандалова, обустройства автобусного павильона на улице Кныша рядом с ФОК «Арена», необходимости запуска нового автобусного маршрута между Аэродромом и Мариенбургом, введения запрета на автомобильное движение на Липовой аллее, открытия круглосуточного магазина, а также состояния ливневой канализации, отсутствия достаточного уличного освещения на улице Новоселов и других улицах, уборки территории перед детским садом № 40, содержания дворовых территорий, отсутствия врачей в новой поликлинике.

На эти и другие вопросы, которые не удалось прокомментировать на месте, Людмила Нещадим обещала дать ответ через средства массовой информации в ближайшее время.