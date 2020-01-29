«Цитадель под Гатчиной»: знаем, помним, скорбим

Экспозиция выставки позволяет проследить, как развивались события на гатчинской земле от начала войны и до освобождения нашего города и Ленинграда. Кровопролитные бои под Гатчиной в августе и сентябре 1941 года, разрушительная оккупация города, концентрационные лагеря на территории Гатчины и района, гатчинское сопротивление и подполье, страх, боль, кровь, голод, бесчисленное количество смертей и, наконец, долгожданное освобождением обильно политой кровью земли от фашистских захватчиков — все это можно глубоко прочувствовать, переходя от экспоната к экспонату, от одной инсталляции к другой.

Над масштабной выставкой трудилась большая команда настоящих энтузиастов. Среди ее участников - поисковое движение Гатчинского района, интерактивный краеведческий музей «Мельница» Веревской школы, музей истории города Гатчины, гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

Первыми посетителями выставки стали гатчинские школьники и кадеты, которых приветствовал глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

- Тяжело себе представить, как в конце сентября 1941 года, после кровопролитных боев, наши войска оставили Красногвардейский укрепрайон и были вынуждены отступить до Пулковских высот, - напомнил Виталий Андреевич. - Только 26 января 1944 года в результате трехдневных боев Гатчина была освобождена. Из 23 тысяч жителей в Гатчине осталось только две с половиной тысячи. 17 тысяч были угнаны в неволю, остальные - замучены и убиты... Это надо помнить, и вы, молодые, должны передать эту память своим потомкам. Если мы забудем нашу историю, поверьте, у нас никогда не будет будущего, не будет государства, не будет нормальной жизни, которой вы достойны.

От лица депутатов Законодательного собрания Ленинградской области собравшихся приветствовал Александр Русских. Он выразил глубокую благодарность авторам выставки и тем организациям, которые занимаются патриотическим воспитанием современной молодежи.

- Мы с вами живем в уникальных исторических местах, где каждая пядь земли полита кровью, кровью не только нашей, но и кровью захватчиков, - отметил Александр Владимирович. - Сегодня уходит целая эпоха, уходят наши ветераны, и уже через несколько лет мы сможем узнать об этих событиях лишь со страниц книг, из видеозаписей и фотографий, и у нас не будет возможности живого общения. Сегодня еще есть эта уникальная возможность живого общения с теми, кто остался жив после тех ужасных событий и готов донести до нас ту информацию, ту правду, с которой столкнулось наше государство...

Выставка представлена двумя разделами. Первый раздел - интерактивная экспозиция «Цитадель под Гатчиной. Освобождение», организованная поисковым отрядом «Искра». Здесь представлены инсталляции и уникальные артефакты, распределенные по нескольких тематическим зонам. Экспозиция наглядно рассказывает о боях 1941 года в Красногвардейском укрепрайоне, о начале оккупации, о подвигах гатчинских партизан и подпольщиков.

- Мы решили показать, что происходило в Гатчине в тяжелые годы Великой Отечественной войны, - говорит командир поискового отряда «Искра», руководитель проекта «Цитадель под Гатчиной. Освобождение» Андрей Клементьев. - Эта экспозиция — попытка отдать дань всем тем, кто остался лежать в лесах, полях и болотах, ожидая того часа, когда поисковики найдут и поднимут из небытия тех, кого все еще ждут дома... Вся выставка полностью интерактивная: что-то можно посмотреть, что-то потрогать, что-то сделать своими руками, оставив свой маленький вклад на нашей интерактивной площадке.

Второй раздел большой выставки - художественно-документальная экспозиция «Помним», организованная интерактивным краеведческим музеем «Мельница» Веревской школы при участии музея истории города Гатчины и общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура». Выставка посвящена бессмертному подвигу ленинградцев-блокадников и защитников Ленинграда.

О важности личного отношения к теме выставки рассказала руководитель интерактивного музея «Мельница», председатель Гатчинского товарищества художников Елена Федотова.

- Здесь везде можно остановиться и с какого-то своего ракурса посмотреть на тяжелую тему блокады, - говорит Елена Александровна. - В создании выставки приняло участие и Гатчинское товарищество художников. Центральная, титульная работа экспозиции - «Освобождение Гатчины», и это неслучайно. Одновременно с началом освобождения Гатчины и прорывом на Красногвардейском рубеже была порушена и блокада Ленинграда. И для всех нас, и даже для таких очень юных людей, как вы, эта история — очень личная. И я очень благодарна возможности рассказать на этой выставке и свою личную историю, связанную с блокадой Ленинграда: моя бабушка оставалась в блокаде с ее первого и до последнего дня. Сегодня моей бабушке исполнилось бы ровно сто лет... Во многом эта выставка сделана и в ее память. Наверняка и в ваших семьях есть такие «памятные герои». Память — это самая вечная ценность. Если мы будем хранить память, мы сможем сохранить сами себя...

Экспозиция также рассказывает о трагических страницах жизни жителей Гатчины и Гатчинского района в годы войны. Здесь собрана документальная информация о концлагерях в оккупированном фашистами городе, о депортациях гражданского населения, представлены графические работы узника концентрационного лагеря «Дулаг -154» и многое другое.

Заместитель председатель гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Любовь Северикова напомнила школьникам, что Гатчина всегда была многонациональным городом. Она рассказала, что происходило с коренными народами, населяющими гатчинскую землю, во время оккупации, о том, какие испытания пришлось преодолеть финскому населению во время и после войны. Более подробно об этом можно узнать в фотодокументальной экспозиции, представленной гатчинским обществом ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

Об огромных поколенческих утратах, связанных с исчезновением довоенного населения в наших городах, рассказал историк, краевед и коллекционер Андрей Барановский.

- Гатчине повезло несколько больше, чем, например, городу Пушкину, который был абсолютно разорен немцами, - отметил Андрей Валерьевич. - В нашем городе осталось очень много потомков довоенных поколений, и многие происходящие в Гатчине исторические и творческие встречи связаны и кровью, и кровным родством, и тем, что у микрофона еще могут появиться люди, которые могут поделиться своими воспоминаниями с молодёжью.

Программа выставки предполагает организованные экскурсии по всем экспозициям. Здесь же работает фотозона, в которой каждый желающий сможет сфотографироваться в советской военной форме на огневой точке. В тематическом кинозале можно посмотреть короткометражный фильм о блокаде Ленинграда.

Организаторы выставки также предлагают принять участие в конкурсе детских рисунков, созданных по впечатлениям от увиденного. По окончании выставки будут подведены итоги конкурса и определены победители.

Выставка «Цитадель под Гатчиной. Освобождение» продлится до 2 февраля 2020 года. Вход на выставку свободный.



