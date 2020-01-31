Кризис или депрессия?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия – одна из ведущих причин заболеваемости и инвалидности среди подростков во всем мире. При этом около 10–20% из них сталкиваются с нарушениями психического здоровья, но не проходят ни диагностику, ни тем более, лечение.

Любой взрослый человек, даже самый эмоционально устойчивый, иногда испытывает грусть, раздражение, упадок сил. И это нормально и объяснимо. Но если негатив не исчезает и не ослабевает в течение продолжительного времени – это повод обратиться к специалисту. Что, собственно, взрослые люди и делают. Не то – с подростками. Они не могут самостоятельно отследить, а главное, объяснить, что на самом деле с ними происходит.

Причины «происхождения» депрессии у подростков различны, но поддаются «модификации». Это могут быть эмоциональные, социальные, физические факторы: насилие и жестокое обращение (в семье или в школьной среде), социальный статус среди ровесников, семейное (не)благополучие, успеваемость в школе или колледже (институте). Есть группа, подверженная более высокому риску депрессии. В неё входят дети с хроническими заболеваниями или психоневрологическими расстройствами, например, аутистического спектра, подростки из групп этнических меньшинств.

Как понять, что вашему ребёнку плохо? Состояние депрессии, как объясняют специалисты, невозможно преодолеть усилием воли. Это стойкое отсутствие интереса к любой деятельности, сопровождаемое чувством печали, перепадами настроения, нарушением сна и бодрствования, физическими симптомами вроде головных болей или болей в животе, постоянным чувством усталости. Оно может вызывать даже суицидальные мысли. Родителям иногда кажется, что их чадо симулирует, ничего не хочет делать, так как ленится, не идет на контакт, изолирует себя от семьи и друзей, не хочет говорить о своем настроении. На самом же деле – это всё симптомы депрессии.

Если вы заподозрили неладное, постарайтесь вывести своего подростка на разговор, начните с таких фраз: «Давай поговорим с тобой об этом, мне это важно», «Давай подумаем, как мы можем решить эту проблему», «Ты много значишь для меня, меня беспокоит твое состояние», «Когда ты впервые почувствовал себя таким образом?», «Есть ли вещи, слова или темы, которые ухудшают твое состояние», Есть ли что-то, что помогает тебе чувствовать себя лучше?».

При разговоре помните, что человек, находящийся в депрессии, не понимает, что его восприятие мира изменилось под влиянием болезни. Ему не просто кажется, что всё плохо, все вокруг враждебно настроены к нему – он в это искренне верит.

Как общаться с депрессивным подростком. Сосредоточьтесь на слушании, а не на лекции, подавите в себе любое желание критиковать или перебивать. Важно то, что он пошел с вами на контакт. Сообщите ему, что вы здесь ДЛЯ НЕГО, готовы помочь, выслушать полностью и безоговорочно. Ему говорить о своей депрессии с кем-либо очень тяжело. Даже если он этого хочет, ему трудно выразить то, что он чувствует. Признайте его чувства. Ваши попытки объяснить ему, что «всё не так плохо», вызовут у него отторжение. А вот ваше признание его боли и печали, поможет ему понять ситуацию и поддержит его.

Если ребёнок вам не откроется, подумайте о том, чтобы обратиться к доверенной третьей стороне: школьному консультанту, любимому учителю или специалисту по психическому здоровью. Важно, чтобы подросток разговаривал с кем-то о своих бедах и чувствах.

На что следует обратить внимание?

Взрослые с депрессивным расстройством чаще испытывают грусть, а дети и подростки ведут себя зло и раздражительно. Первыми симптомами депрессии служат: резкое снижение оценок в школе; вызывающее, безрассудное поведение; раздражительность и гнев; бессонница или, наоборот, слишком продолжительный сон; усталость, недостаток энергии; потеря, снижение аппетита, или, наоборот, набор избыточной массы тела; беспокойство; сниженная физическая активность; сложности в принятии решений; отсутствие концентрации; чувство вины или бесполезности; мысли о смерти или самоубийстве; отстраненное поведение; слезы без причины; повышенная чувствительность к критике; чувство безысходности и беспомощности.

Многие взрослые все эти признаки относят к подростковому кризису, – да, похоже. Иногда и специалисты сразу не могут дифференцировать одно от другого. Но вы-то своего ребенка знаете, вы его видели в течение всех этапов его развития. И этими наблюдениями можете поделиться с врачом, если все-таки решитесь к нему обратиться.

Как лечатся депрессивные расстройства. Ими занимаются психиатры, психотерапевты, иногда психологи. Поскольку причины у депрессии разные, существуют и разные способы лечения. Как правило, подросткам назначают медикаментозное лечение, психотерапию, а также дают рекомендации по изменению образа жизни. К примеру, нормализация режима сна и бодрствования, занятия спортом (или хотя бы физкультурой), сбалансированное питание – эти, казалось бы, простые «мероприятия» могут оказаться действенным лекарством в борьбе с депрессивным расстройством.

Как долго проходит лечение? Согласно российской статистике, лечение продолжается в течение 4–6 месяцев. Считается, что более короткие сроки приводят к увеличению риска рецидива депрессии. Поэтому подростку понадобится от вас длительная поддержка, и любовь, и внимание, и забота. Если вы до сих относились к его здоровью с неким небрежением, типа «насморк? – сам пройдёт», то сейчас самое время изменить и тактику, и стратегию. Тем, кто опасается «засветиться» на приёме у психиатра, специалисты объясняют: депрессивные расстройства поддаются терапии, и это не пожизненный приговор, и на учет у психиатра подростка не поставят.

«Скорость» лечения во многом зависит ещё и от общего психологического климата в семье, от окружающих подростка родственников и друзей, от вашего оптимизма и соблюдения врачебных предписаний. По мнению психотерапевтов, лучше всего в комплексном лечении депрессии показали себя прогулки на природе, творчество, легкие спортивные нагрузки, уход за животными.



