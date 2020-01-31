МФЦ помогает собрать архив памяти Победы

МФЦ помогает собрать архив памяти Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Ленинградский областной архив и МФЦ «Мои Документы» проводят акцию «Живая память Победы в семейных архивах». Подать документы с историей своей семьи можно в любом архиве и МФЦ региона.

Рубрики : 75 лет Победы     31 Jan 2020

Письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о родственниках  можно принести в территориальные отделения архивов и в МФЦ. Документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Электронные образы будут включены в Архивный фонд Российской Федерации и опубликованы на портале «Архивы Ленинградской области».

Цель этой акции — сформировать максимально объемное представление о событиях тех лет, передать часть истории каждой семьи и сохранить память на века. «Наряду с официальными документами практически в каждой российской семье сохранился собственный архив, который передается из поколения в поколение, но редко выходит за рамки семьи. Личные вещи и истории делают события «живыми», эмоциональными, более достоверными», — прокомментировала директор Ленинградского областного архива в Выборге Юлия Крипатова.

«Мы чтим память наших прадедов и героев тех событий. Мы с радостью поддержим инициативы, способствующие развитию патриотизма и передаче добрых традиций нашим детям», — отметил директор МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области Сергей Есипов.

Напомним, с 2016 года центры госуслуг помогают записать истории участников событий Великой Отечественной войны на сайт «Бессмерный полк». В 2020 году на площадках планируется организовать выставку, посвященную обороне блокадного Ленинграда.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+