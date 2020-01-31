МФЦ помогает собрать архив памяти Победы

Письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о родственниках можно принести в территориальные отделения архивов и в МФЦ. Документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Электронные образы будут включены в Архивный фонд Российской Федерации и опубликованы на портале «Архивы Ленинградской области».

Цель этой акции — сформировать максимально объемное представление о событиях тех лет, передать часть истории каждой семьи и сохранить память на века. «Наряду с официальными документами практически в каждой российской семье сохранился собственный архив, который передается из поколения в поколение, но редко выходит за рамки семьи. Личные вещи и истории делают события «живыми», эмоциональными, более достоверными», — прокомментировала директор Ленинградского областного архива в Выборге Юлия Крипатова.

«Мы чтим память наших прадедов и героев тех событий. Мы с радостью поддержим инициативы, способствующие развитию патриотизма и передаче добрых традиций нашим детям», — отметил директор МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области Сергей Есипов.

Напомним, с 2016 года центры госуслуг помогают записать истории участников событий Великой Отечественной войны на сайт «Бессмерный полк». В 2020 году на площадках планируется организовать выставку, посвященную обороне блокадного Ленинграда.