МФЦ помогает собрать архив памяти Победы

Письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о родственниках можно принести в территориальные отделения архивов и в МФЦ. Документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Электронные образы будут включены в Архивный фонд Российской Федерации и опубликованы на портале «Архивы Ленинградской области».
Цель этой акции — сформировать максимально объемное
представление о событиях тех лет, передать часть истории каждой семьи и
сохранить память на века. «Наряду с официальными документами практически в
каждой российской семье сохранился собственный архив, который передается из
поколения в поколение, но редко выходит за рамки семьи. Личные вещи и истории
делают события «живыми», эмоциональными, более достоверными», —
прокомментировала директор Ленинградского областного архива в Выборге Юлия
Крипатова.
«Мы чтим память наших прадедов и героев тех событий.
Мы с радостью поддержим инициативы, способствующие развитию патриотизма и
передаче добрых традиций нашим детям», — отметил директор МФЦ «Мои Документы»
Ленинградской области Сергей Есипов.
Напомним, с 2016 года центры госуслуг помогают
записать истории участников событий Великой Отечественной войны на сайт
«Бессмерный полк». В 2020 году на площадках планируется организовать выставку,
посвященную обороне блокадного Ленинграда.