18 февраля в Гатчине отключат холодную воду

18 февраля с 09.00 до окончания работ по адресам:

г. Гатчина ул. Солодухина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 20, 34а, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Лермонтова, д. 1, 4, 6, 9;

ул. Правды, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 23;

ул. Строителей, д. 8, 10, 12, 14;

ул. Металлистов, д. 9, 10, 13 - 45.





МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 18 февраля с 10.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам: г. Гатчина Рощинская 17,17Б,17Б кор.1,2