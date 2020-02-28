В ЗакСе поблагодарили гатчинских ребят

День детского экологического кино России - это ежегодное мероприятие, ставящее своей целью привлечение внимания к проблемам окружающей среды через творческое осмысление и понимание. День детского экологического кино России, проводящийся на территории Ленинградской области, является наиболее передовым и значимым событием в Российской Федерации в своем направлении.

На встрече Гатчина была представлена победителями Дня детского экологического кино России - 2019 в номинации «Самым маленьким кинематографистам» из детского сада №8. А за создание официальной эмблемы Дня детского экологического кино России благодарностью была отмечена учащаяся Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского К. Грибач.

Организаторы Дня детского экологического кино России ждут детские работы на конкурс 2020 года, который пройдёт в октябре, сообщает пресс- служба Дня детского экологического кино России.