Начался набор волонтёров Конституции

Подать заявку и стать волонтером Конституции можно на сайте добровольцыроссии.рф до 16 марта 2020 года. Принять участие в акции может каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании будет отобрано 100 тысяч добровольцев по всей России.

Инициатива создания Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» исходит от Ассоциации волонтерских центров, акцию одобрил Центризбирком.

«Добровольчество развивается в России стремительными темпами, и особенно радует, что это благородное движение все больше притягивает молодых россиян, которым не безразлична судьба своего родного города или посёлка, и в целом – судьба страны. И очень важно, что среди добровольческих движений возникла такая потребность – проявить себя не только в качестве участников голосования, но и как гражданских активистов, готовых содействовать максимальной информированности сограждан об этом историческом событии», – отметила Председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий для страны, а добровольцы уже по традиции являются неотъемлемыми участниками масштабных событий как в России, так и за рубежом. Поэтому представители добровольческого движения выступили с инициативой помочь согражданам и принять участие в грядущем знаковом событии для страны.