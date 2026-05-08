Земля, гаражи, граффити и свалки – под контроль

В 2025 году комитетом было рассмотрено 3045 обращений, включая обращения граждан, юридических лиц, а также запросы, поступившие из правительства Ленинградской области, иных организаций и надзорных органов. По результатам рассмотрения обращений подготовлено и направлено 686 мер реагирования. Из общего числа поступивших обращений 219 касались возможных нарушений земельного законодательства.

Гатчинским городским судом рассмотрено и удовлетворено четыре исковых заявления о нецелевом использовании земельных участков и без правоустанавливающих документов. Еще семь исков находятся на рассмотрении.

Земля в приоритете

Приоритетное направление работы муниципального контроля – обследование земель сельскохозяйственного назначения по сформированному администрацией плану, а также по перечню, полученному от областного комитета АПК и КУМИ Ленинградской области. Всего в перечень вошло 620 участков. По итогам обследований и полученных результатов в рамках муниципального земельного контроля объявлено 231 предостережение; шесть предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства, пять – о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере благоустройства, восемь – на автомобильном транспорте.

При этом в прошлом году контролируемые лица направили 37 возражений в связи с несогласием с объявленными предостережениями. Все возражения были рассмотрены в установленный законом срок и по итогам рассмотрения оставлены без удовлетворения.

Кроме того, сотрудники комитета провели 261 консультирование, а всего было проведено 528 профилактических мероприятий.

В 2025 году была продолжена практика совместных выездов по проверке возможных нарушений земельного законодательства с представителями прокуратуры города Гатчины, а также с представителями федеральных и региональных контрольных органов.

Снесли старую заправку

В 2025 году сотрудники комитета вели работу по выявлению незаконно размещенных некапитальных металлических гаражей, используемых без правоустанавливающих документов. Такие объекты были выявлены, в частности, на улице Хохлова, Лейтенанта Шмидта, Леонова, Коли Подрядчикова, Карла Маркса и др. В случаях, когда владельцев гаражей установить не удавалось, материалы направлялись в комитет юридического обеспечения для последующего обращения в суд. По ряду объектов уже имеются судебные решения, некоторые дела находятся в стадии рассмотрения.

Есть и показательный пример устранения выявленных нарушений: собственник наконец-то произвел демонтаж автозаправочной станции на въезде в Гатчину, которая много лет стояла заброшенной.

Гатчинский опыт – на всю страну

В октябре прошлого года Александр Беляев принял участие в форуме контрольных органов в Красноярске, где выступил в качестве модератора, представил гатчинский опыт и внес предложения по совершенствованию муниципального контроля, поскольку именно органы местного самоуправления являются наиболее близким к гражданам уровнем власти.

Часть внесенных предложений впоследствии нашла отражение в изменениях в Федеральный закон № 248-ФЗ.

Кроме того, Александр Беляев предложил директору Центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности Павлу Новикову провести круглый стол в более узком формате, посвященный совершенствованию муниципального контроля в сфере благоустройства. В декабре такой круглый стол состоялся. Обсуждались лучшие практики. Александр Беляев выступил от Ленинградской области. Участники круглого стола рассмотрели опыт Гатчины, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Тамбова в сфере контроля благоустройства, а также наметили ключевые законодательные изменения, необходимые для формирования эффективной и современной системы надзора.

Борьба за экологию

В 2025 году рассмотрено 565 обращений физических и юридических лиц, а также запросов, поступивших из правительства Ленинградской области, иных организаций и надзорных органов. Эти обращения касались неприятного запаха, несанкционированного размещения отходов, состояния водных объектов и других экологических вопросов.

В целях обеспечения санитарного состояния территории в рамках контроля соблюдения правил благоустройства на территории Гатчинского округа проводились выездные обследования. За 12 месяцев выявлено 39 нарушений в части складирования отходов. Правообладателям земельных участков направлены требования об устранении нарушений. В ходе мониторинга территории сотрудниками комитета выявлено три случая сброса отходов производства и потребления на почву с использованием транспортных средств вне мест накопления отходов.

Собранные материалы были направлены в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области для принятия мер в рамках статьи 8.2 КоАП РФ. В отношении трех собственников транспортных средств областным комитетом госэконадзора вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов.

В 2025 году администрация Гатчинского округа продолжила участие в пилотных проектах по снижению негативного воздействия на окружающую среду посредством раздельного сбора опасных отходов. В частности, использованных батареек. На территории Гатчинского округа установлены экобоксы в 41 пункте сбора в муниципальных, жилищно-коммунальных учреждениях и иных организациях.

Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами совместно с администрацией Гатчинского округа проведена работа по определению мест для размещения контейнеров для раздельного накопления и сбора текстильных отходов – как

в пределах мест накопления ТКО, так и в других местах с обеспечением беспрепятственного доступа граждан. В округе определено 112 мест для размещения контейнеров для текстиля.

Приоритетные задачи

В рамках муниципального земельного контроля в 2026 году в приоритете остается обследование земель сельскохозяйственного назначения. При обследовании планируется применение БПЛА.

В сфере благоустройства акцент делается на обследование зданий с целью выявления несанкционированных граффити и принуждения собственников к устранению нарушений. Сотрудниками комитета уже направлены письма всем управляющим организациям города с требованием провести обследование вверенных объектов и очистить фасады.

Комитет муниципального контроля продолжит выявление несанкционированных свалок, а также некапитальных металлических гаражей, размещенных без правоустанавливающих документов.

Продолжится работа по лесоустройству, разработке и утверждению лесохозяйственных регламентов в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов в границах Гатчинского округа.

По показателям «Рейтинга 47» по итогам работы за 2025 год гатчинскому комитету муниципального контроля присвоены максимальные баллы. Как подчеркнул Александр Беляев, достигнутые результаты стали возможны благодаря накопленному опыту и слаженной командной работе.