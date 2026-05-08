На «Маршруте стойкости»

Автоквест - интеллектуальная игра, связанная с ориентированием. Для команды организаторов «Маршрута стойкости» это было уже шестое мероприятие. Среди участников автоквеста - взрослые, дети, подростки и молодые люди из Санкт-Петербурга, Всеволожска и Гатчинского округа. Всего – 60 человек.

У каждой команды был свой маршрут по территории округа, с семью остановками. На них участников автоквеста ждали кроссворды, зашифрованные послания, песни военных лет. От выполнения заданий зависело количество баллов, которые команды набирали на маршруте.

Победителем шестого автоквеста стала команда «Наследники Победы». Она заработала 174 балла из 175 возможных!

Второе место заняла команда «Эшелон Победы». Третье место - команда «Автоследопыты».

Уже скоро следующая игра. В июне комитет по культуре и туризму приглашает гатчинцев и гостей Гатчинского округа на автоквест в рамках Пушкинского праздника. Точек будет несколько. В том числе Приоратский парк в Гатчине и музей-усадьба «Суйда», где ночью будет проходить иммерсивное шоу «Пушкин. Суйда».

