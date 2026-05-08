В Гатчине ускорилось производство картонной упаковки

«Проект предполагает не разовую оптимизацию, а системное сопровождение в течение трёх лет. Ленинградская область дополнительно предлагает и поддержку участникам проекта в рамках постсопровождения. Для бизнеса участие полностью бесплатное», - отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева.

За шесть месяцев совместной работы с Региональным центром компетенций в качестве эталонного образца был выбран ключевой процесс — производство коробки из гофрированного картона. В ходе диагностики команда выявила 55 «узких мест». Визуализировать потери помогла диаграмма «спагетти». Чтобы устранить проблему, на производстве провели значительные преобразования.

Отдельный акцент был сделан на управлении: команда проекта выстроила сквозную цепочку «коммерческий отдел — планирование — производство», внедрила единую форму заявки и автоматизировала её заполнение, а также создала общие электронные таблицы для контроля заказов и отгрузок.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на создание условий для устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности России на глобальном уровне.