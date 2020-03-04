«Игра головой» в Пудости

«Игра головой» в Пудости

Интеллектуальный квиз «Игра головой» собрал 21 февраля в Пудостьском культурно-досуговом центре специалистов предприятий и организаций Пудостьского сельского поселения. Новый формат праздничного вечера объединил людей разных возрастов и профессий.

Рубрики : Общество     04 Mar 2020

Квиз - это викторина, командная игра. Правила просты: вы даете ответ на небанальный вопрос в условиях ограниченного времени и, вне зависимости от результата, узнаете интересный факт по теме.

Всего в игре приняли участие 10 команд: Терволовской школы и детского сада, Пудостьской школы, детских садов п. Пудость и д. Ивановка, администрации и совета депутатов Пудостьского поселения, медицинских работников поселения, работников культуры, две команды представила компания ООО «Стройтранс».

Программу вечера составили: несколько десятков интеллектуальных вопросов, не требующих специальных знаний, где важнее логика, интуиция, чувство юмора и умение работать в команде; новые знакомства и общение, море эмоций и позитива, а также фотографии на память о вечере от профессионального фотографа. В перерывах между турами можно было выпить чашечку чая или кофе с вкусной выпечкой.

В финале вечера были подведены итоги и награждены победители игры. Первое место завоевала команда работников культуры «Окультуренная культура», второе место заняла команда «Крылья советов» - депутаты совета депутатов Пудостьского поселения, третье место досталось команде «Погранцы» Пудостьской школы.

Праздничная встреча закончилась дискотекой.

Интеллектуальный квиз в Пудости состоялся, благодаря поддержке главы администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваевой и совета депутатов.

Виктория Розанцева, худ. руководитель Пудостьского КДЦ

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