«Игра головой» в Пудости

Квиз - это викторина, командная игра. Правила просты: вы даете ответ на
небанальный вопрос в условиях ограниченного времени и, вне зависимости от
результата, узнаете интересный факт по теме.
Всего в игре приняли участие 10 команд: Терволовской школы и детского сада,
Пудостьской школы, детских садов п. Пудость и д. Ивановка, администрации и совета
депутатов Пудостьского поселения, медицинских работников поселения, работников
культуры, две команды представила компания ООО «Стройтранс».
Программу вечера составили: несколько десятков интеллектуальных вопросов,
не требующих специальных знаний, где важнее логика, интуиция, чувство юмора и
умение работать в команде; новые знакомства и общение, море эмоций и позитива,
а также фотографии на память о вечере от профессионального фотографа. В
перерывах между турами можно было выпить чашечку чая или кофе с вкусной
выпечкой.
В финале вечера были подведены итоги и награждены победители игры. Первое
место завоевала команда работников культуры «Окультуренная культура», второе
место заняла команда «Крылья советов» - депутаты совета депутатов Пудостьского
поселения, третье место досталось команде «Погранцы» Пудостьской школы.
Праздничная встреча закончилась дискотекой.
Интеллектуальный квиз в Пудости состоялся, благодаря поддержке главы
администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваевой и совета депутатов.
Виктория Розанцева, худ. руководитель Пудостьского КДЦ