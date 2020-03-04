В области становится больше плодородной земли

В области становится больше плодородной земли

В 2019 году в Ленинградской области возвращено в строй 7,1 тысяч га мелиорированных земель.

Рубрики : Сельское хозяйство     04 Mar 2020

По объему мелиорированных земель Ленинградская область занимает второе место в России. В регионе мелиорированы практически все пахотные земли, общая площадь осушенных земель составляет 351 тыс. га.

Мелиорация позволяет увеличить объемы и урожайность производства зерновых и кормовых культур.

За время реализации программы с 2014 года только в ходе расчистки от растительности и камней ранее неиспользовавшихся земель (так называемые культуртехнические работы) в строй возвращено порядка 14 тыс. га.

В 2020 году финансирование работ по мелиорации увеличено на 42% по сравнению с прошлым годом и составит почти 640 млн рублей.

В планах на 2020 год возвращение в оборот за счет культуртехнических работ 2 161 га земель (108% к 2019 году), предотвращение земель от выбытия за счет реконструкции мелиоративных систем на площади в 5 160 га  (108,1%).

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