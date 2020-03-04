В области становится больше плодородной земли

По объему мелиорированных
земель Ленинградская область занимает второе место в России. В регионе
мелиорированы практически все пахотные земли, общая площадь осушенных земель
составляет 351 тыс. га.
Мелиорация позволяет
увеличить объемы и урожайность производства зерновых и кормовых культур.
За время реализации
программы с 2014 года только в ходе расчистки от растительности и камней ранее
неиспользовавшихся земель (так называемые культуртехнические работы) в строй
возвращено порядка 14 тыс. га.
В 2020 году
финансирование работ по мелиорации увеличено на 42% по сравнению с прошлым
годом и составит почти 640 млн рублей.
В планах на 2020 год
возвращение в оборот за счет культуртехнических работ 2 161 га земель (108% к
2019 году), предотвращение земель от выбытия за счет реконструкции
мелиоративных систем на площади в 5 160 га
(108,1%).