«Тебе одной» пою романсы

«Тебе одной» пою романсы

Сегодня на сцене театрального зала Гатчинского дворца звучали романсы.

Рубрики : Культура     07 Mar 2020

Лауреаты и гости «Гатчинской Романсиады» поздравили гатчинцев с наступающим Международным женским днем 8 Марта. Зрители получили истинное удовольствие от чарующей музыки и прекрасных голосов исполнителей.

В программе «Тебе одной» приняли участие заслуженная артистка России Мария Людько, звезда мюзиклов Георгий Новицкий, Светлана Захарова, Владимир Майер, Борис Демин и многие другие яркие исполнители.

Организаторами концерта выступили Гатчинская городская филармония, Межрегиональный Союз концертных деятелей при поддержке Совета отцов Гатчинского района (председатель Дамир Худояров).

 Фото Ольги Фирсовой

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