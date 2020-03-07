«Тебе одной» пою романсы

Лауреаты
и гости «Гатчинской Романсиады» поздравили гатчинцев с наступающим
Международным женским днем 8 Марта. Зрители получили истинное удовольствие от
чарующей музыки и прекрасных голосов исполнителей.
В
программе «Тебе одной» приняли участие заслуженная артистка России Мария Людько,
звезда мюзиклов Георгий Новицкий, Светлана Захарова, Владимир Майер, Борис
Демин и многие другие яркие исполнители.
Организаторами концерта выступили Гатчинская городская филармония, Межрегиональный Союз концертных деятелей при поддержке Совета отцов Гатчинского района (председатель Дамир Худояров).
Фото Ольги Фирсовой