«Армейский рывок» Андрея Шарапова

Андрей Шарапов -
непрофессиональный спортсмен. Он работает наладчиком станков с ЧПУ на заводе
«Буревестник» и инструктором по физической подготовке в военно-патриотическом
объединении «Отчий край». В гиревой спорт он пришел относительно недавно, но
успехи его растут семимильными шагами. Наступивший 2020 год принес ему новые
личные рекорды как на соревнования различных спортивных ведомств, так и на
клубных чемпионатах.
Андрей Шарапов, которому
всего 50 лет, выступает в возрастной категории «ветеран». В конце февраля он
был награжден дипломом первой степени на V Открытом межрегиональном турнире по
гиревому спорту. Это состязание гиревиков, посвященное Дню защитника Отечества,
было организовано Управлением физической культуры и спорта администрации города
Бор Нижегородской области. Победа была им одержана в дисциплине «полумарафон» в
возрастной группе – 50-59 лет в весовой категории 75 кг. Его результат составил
423 подъема гири весом 20 кг. В своей весовой категории он на 101 подъем обошел
ближайшего соперника, который занял второе место.
В жизни, в работе с
детьми, в самом подходе к тренировкам, он ратует за здоровый образ жизни.
- В спорте высоких
достижений не может быть массовости и здоровья. Я именно за любительский спорт,
за развитие новых дисциплин и клубного гиревого спорта, - говорит Андрей и
своими поступками доказывает это. По его мнению, популяризация массового спорта
– задача куда более важная для здоровья нации, и именно в таком ракурсе гиревой
спорт полезен для человека в любом возрасте.
В начале марта Андрей
Шарапов принял участие в Европейской части Чемпионата России по гиревому спорту
среди клубов. Здесь он одержал победу в дисциплине «Армейский рывок», сделав
219 подъемов 24-килогрммовой гири. Это его личный рекорд! А затем победил в
своей весовой категории в дисциплине «Марафон», выступив с результатом – 346
подъемов (длинный цикл).
Организатором
соревнований, которые проходили в Санкт-Петербургском клубе «Большой куш»,
выступила общественная организация любителей гиревого спорта «Российский союз
гиревого спорта». Ее возглавляют авторитетные спортсмены. Президент - Иван
Денисов, мастер спорта России международного класса, многократный чемпион и
рекордсмен России, Европы и мира. Вице-президент – Сергей Рачинский,
заслуженный мастер спорта , заслуженный тренер, семикратный рекордсмен книги
рекордов Гиннесса.
Выступив в двух
дисциплинах, Андрей Шарапов выполнил два норматива кандидата в мастера спорта
по версии «Российского союза гиревого спорта»
В планах Андрея Шарапова
– попасть на Открытый чемпионат России среди клубов по гиревому спорту – этап
мировой серии гран-при Международного турнира WKSF в рамках международного фестиваля
гири «IRON BATTLE», который пройдет в Челябинске 4-5 апреля. Пожелаем ему
удачи!