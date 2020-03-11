«Армейский рывок» Андрея Шарапова

Андрей Шарапов - непрофессиональный спортсмен. Он работает наладчиком станков с ЧПУ на заводе «Буревестник» и инструктором по физической подготовке в военно-патриотическом объединении «Отчий край». В гиревой спорт он пришел относительно недавно, но успехи его растут семимильными шагами. Наступивший 2020 год принес ему новые личные рекорды как на соревнования различных спортивных ведомств, так и на клубных чемпионатах.

Андрей Шарапов, которому всего 50 лет, выступает в возрастной категории «ветеран». В конце февраля он был награжден дипломом первой степени на V Открытом межрегиональном турнире по гиревому спорту. Это состязание гиревиков, посвященное Дню защитника Отечества, было организовано Управлением физической культуры и спорта администрации города Бор Нижегородской области. Победа была им одержана в дисциплине «полумарафон» в возрастной группе – 50-59 лет в весовой категории 75 кг. Его результат составил 423 подъема гири весом 20 кг. В своей весовой категории он на 101 подъем обошел ближайшего соперника, который занял второе место.

В жизни, в работе с детьми, в самом подходе к тренировкам, он ратует за здоровый образ жизни.

- В спорте высоких достижений не может быть массовости и здоровья. Я именно за любительский спорт, за развитие новых дисциплин и клубного гиревого спорта, - говорит Андрей и своими поступками доказывает это. По его мнению, популяризация массового спорта – задача куда более важная для здоровья нации, и именно в таком ракурсе гиревой спорт полезен для человека в любом возрасте.

В начале марта Андрей Шарапов принял участие в Европейской части Чемпионата России по гиревому спорту среди клубов. Здесь он одержал победу в дисциплине «Армейский рывок», сделав 219 подъемов 24-килогрммовой гири. Это его личный рекорд! А затем победил в своей весовой категории в дисциплине «Марафон», выступив с результатом – 346 подъемов (длинный цикл).

Организатором соревнований, которые проходили в Санкт-Петербургском клубе «Большой куш», выступила общественная организация любителей гиревого спорта «Российский союз гиревого спорта». Ее возглавляют авторитетные спортсмены. Президент - Иван Денисов, мастер спорта России международного класса, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира. Вице-президент – Сергей Рачинский, заслуженный мастер спорта , заслуженный тренер, семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса.

Выступив в двух дисциплинах, Андрей Шарапов выполнил два норматива кандидата в мастера спорта по версии «Российского союза гиревого спорта»

В планах Андрея Шарапова – попасть на Открытый чемпионат России среди клубов по гиревому спорту – этап мировой серии гран-при Международного турнира WKSF в рамках международного фестиваля гири «IRON BATTLE», который пройдет в Челябинске 4-5 апреля. Пожелаем ему удачи!



