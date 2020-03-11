Подготовка к Дню Победы продолжается

Началось заседание с выступления директора Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Елены Бабий. Она поблагодарила глав администраций поселений, которые поддержали празднование 100-летия библиотеки, а также рассказала, что в 2020 году Гатчина и Гатчинский район стали библиотечной столицей Ленинградской области в рамках национальной программы «Культура». Тематические мероприятия пройдут с 3-го по 5-ое июня.

Заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Гатчинского района Роман Дерендяев рассказал о ходе подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории района.

Так, уже в октябре 2019 года начал свою работу Волонтерский десант Победы. В каждом поселении Гатчинского района определили группу волонтеров, которые сегодня продолжают работать в тесном контакте со специалистами администраций, Советами ветеранов, старостами деревень. Ребята начали свою работу с актуализации списка ветеранов и определения помощи, в которой те нуждаются.

За период с октября 2019 года по январь 2020 года они оказали помощь более 50 ветеранам городских и сельских поселений Гатчинского района. В основном, это помощь с покупками продуктов, уборка жилого помещения, сопровождение на памятное мероприятие или до лечебного учреждения, сбор документов и доставка в пансионат, подключение цифрового телевидения, мытье окон и полов, укладка дров и поднос угля, благоустройство территории жилого дома, оказание консультативной помощи по оформлению документов, оцифровка фотографий для Бессмертного полка, организация досуга и многое другое.

К празднованию 75-летия Победы сотрудники комитета по культуре и туризму, а также районного спорткомитета совместно с Гатчинским военным комиссариатом посетили все памятники Великой Отечественной войны для создания паспортов объектов. Мероприятия по благоустройству памятных мест запланированы на апрель – май. В процессе восстановления сегодня находятся две мемориальные доски - Максимкову и Александрову, будут изготовлены 50 табличек – указателей к памятникам Великой Отечественной войны.

Комитет образования Гатчинского района сформировал совместно с Советом ветеранов план проведения Уроков мужества в общеобразовательных учреждениях, в феврале – апреле пройдут конкурсы сочинений, рисунков, семейных фотографий, хоровой фестиваль.

В преддверии праздника, по заказу администрации Гатчинского района, был снят видеофильм «75-летию посвящается…», переиздана книга Владимира Николаева «Опаленные войной», разработан и утвержден макет календарей, разрабатывается раскраска «Гатчина – город воинской славы» для детей, завершен сбор фотографий для продолжения панно «Бессмертный полк» у кинотеатра «Победа», готовится проект «Ожившие фотографии». Информационно-туристский центр Гатчинского района разработал четыре тематических экскурсионных маршрута.

В апреле в Гатчинском районе начнется вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны и персональные поздравления на дому.

Наиболее значимые мероприятия запланированы на май текущего года. Так, третьего мая на площади Победы пройдет патриотическая акция для детей и их родителей «Чтобы дети наши помнили…», будет организован фестиваль ретро-техники. Шестого мая молодежь Гатчины совершит автопробег по местам боевой славы.

В самый торжественный день – 9 мая запланированы традиционные мероприятия, среди которых – возложение цветов и гирлянд к стеле «Город воинской славы», театрализовано-концертная программа на площади Богданова, торжественный митинг на Мемориале воинской славы на улице Солодухина, акция «Бессмертный полк» и многое другое.

- Самое главное в этой череде праздничных событий – окружить максимальной заботой каждого ветерана, - подытожил свое выступление Роман Дерендяев.