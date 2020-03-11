Подготовка к Дню Победы продолжается

Началось заседание с
выступления директора Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С.
Пушкина Елены Бабий. Она поблагодарила глав администраций поселений, которые
поддержали празднование 100-летия библиотеки, а также рассказала, что в 2020
году Гатчина и Гатчинский район стали библиотечной столицей Ленинградской
области в рамках национальной программы «Культура». Тематические мероприятия
пройдут с 3-го по 5-ое июня.
Заместитель главы
администрации по развитию социальной сферы Гатчинского района Роман Дерендяев
рассказал о ходе подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне на территории района.
Так, уже в октябре 2019
года начал свою работу Волонтерский десант Победы. В каждом поселении
Гатчинского района определили группу волонтеров, которые сегодня продолжают
работать в тесном контакте со специалистами администраций, Советами ветеранов,
старостами деревень. Ребята начали свою работу с актуализации списка ветеранов
и определения помощи, в которой те нуждаются.
За период с октября 2019
года по январь 2020 года они оказали помощь более 50 ветеранам городских и
сельских поселений Гатчинского района. В основном, это помощь с покупками
продуктов, уборка жилого помещения, сопровождение на памятное мероприятие или
до лечебного учреждения, сбор документов и доставка в пансионат, подключение
цифрового телевидения, мытье окон и полов, укладка дров и поднос угля,
благоустройство территории жилого дома, оказание консультативной помощи по оформлению
документов, оцифровка фотографий для Бессмертного полка, организация досуга и
многое другое.
К празднованию 75-летия
Победы сотрудники комитета по культуре и туризму, а также районного
спорткомитета совместно с Гатчинским военным комиссариатом посетили все
памятники Великой Отечественной войны для создания паспортов объектов.
Мероприятия по благоустройству памятных мест запланированы на апрель – май. В
процессе восстановления сегодня находятся две мемориальные доски - Максимкову и
Александрову, будут изготовлены 50 табличек – указателей к памятникам Великой
Отечественной войны.
Комитет образования
Гатчинского района сформировал совместно с Советом ветеранов план проведения
Уроков мужества в общеобразовательных учреждениях, в феврале – апреле пройдут
конкурсы сочинений, рисунков, семейных фотографий, хоровой фестиваль.
В преддверии праздника,
по заказу администрации Гатчинского района, был снят видеофильм «75-летию
посвящается…», переиздана книга Владимира Николаева «Опаленные войной»,
разработан и утвержден макет календарей, разрабатывается раскраска «Гатчина –
город воинской славы» для детей, завершен сбор фотографий для продолжения панно
«Бессмертный полк» у кинотеатра «Победа», готовится проект «Ожившие
фотографии». Информационно-туристский центр Гатчинского района разработал
четыре тематических экскурсионных маршрута.
В апреле в Гатчинском
районе начнется вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны и
персональные поздравления на дому.
Наиболее значимые
мероприятия запланированы на май текущего года. Так, третьего мая на площади
Победы пройдет патриотическая акция для детей и их родителей «Чтобы дети наши
помнили…», будет организован фестиваль ретро-техники. Шестого мая молодежь
Гатчины совершит автопробег по местам боевой славы.
В самый торжественный
день – 9 мая запланированы традиционные мероприятия, среди которых – возложение
цветов и гирлянд к стеле «Город воинской славы», театрализовано-концертная
программа на площади Богданова, торжественный митинг на Мемориале воинской
славы на улице Солодухина, акция «Бессмертный полк» и многое другое.
- Самое главное в этой череде праздничных событий – окружить максимальной заботой каждого ветерана, - подытожил свое выступление Роман Дерендяев.