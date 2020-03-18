Новые рекорды гатчинцев по настольному теннису

Изначально руководитель
спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» из поселка Сиверский Андрей Комов
и тренер Татьяна Шевченко сдержанно оценивали перспективы выступления своих
подопечных. По их оценке наши юноши могли рассчитывать на самые высокие места,
а вот девушкам это было сделать сложно, так как в составе архангельской команды
выступают две сильнейших по российскому рейтингу спортсменки данного возраста
на Северо-Западе.
Статус соревнований
повышал и тот факт, что по итогам Первенства определялись как участники финала
Первенства России, так и участники финала Спартакиады учащихся России 2020
года. Для этого в командном разряде нужно было занять только первые места.
Команда юношей в составе:
Сергей Брусков, Тимофей Афанасьев (оба – Подпорожье), Алексей Дреслер, Всеволод
Мустаев (оба – Сиверский), Владислав Ковалев (Всеволожск) оправдала ожидания
тренеров и уверенно заняла первое место. А вот девушки развеяли все сомнения,
превзойдя самые смелые ожидания своих наставников. Сначала в полуфинале сборная
Республики Карелии, а затем в финальной игре сильнейшая по рейтингу команда
девушек из Архангельской области были разгромлены со счетом 3:0.
Состав команды девушек
полностью был укомплектован воспитанницами спортивной школы олимпийского
резерва «Ника». В нее вошли Маргарита Михайлова, Екатерина Иванова, Софья
Щербинская, Марина Назарова, Александра Савоненко.
Командные путевки на
финалы Первенства и Спартакиады учащихся России были заработаны. Но предстояла
еще упорная борьба за медали в личных соревнованиях: одиночных, парных и
смешанных парных разрядах.
В двух очках от звания
абсолютных победителей Первенства Северо-запада России были наши сборники. В
решающей пятой партии финала парного разряда среди девушек Екатерина Иванова и
Софья Щербинская вели против архангельского дуэта со счетом 9-7, но не дожали
соперниц и уступили 13-15. Таким образом, это оказалось единственное «золото»,
выигранное нашими соперниками из других регионов. Только в одном разряде
спортс-мены 47-ого региона не смогли занять с первого по третье места на
пьедестале призеров.
В результате, спортсмены
юношеской сборной команды Ленинградской области по настольному теннису заняли
шесть первых мест из семи возможных. Весомый вклад в успешное выступление
внесли спортсмены из поселка Сиверский. Семь спортсменов «Ники» вернулись с 24
медалями Первенства Северо-Западного федерального округа России по настольному
теннису среди спортсменов до 16 лет. Еще девять медалей – у воспитанников из
Подпорожской ДЮСШ, три – Всеволожской СШОР.
Также воспитанница
Сиверской СШОР «Ника» Татьяна Чикунова успешно выступила на Чемпионате России
по спорту глухих (настольный теннис), который прошел в Чебоксарах с 10 по 15
марта. Она завоевала серебро в личном разряде и женском парном разрядах и
бронзу в смешанном парном разряде. Попадание в тройку призеров дает Татьяне
право на участие в Чемпионате мира в составе сборной России.
По информации Федерации
настольного тенниса Ленинградской области