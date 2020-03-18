Новые рекорды гатчинцев по настольному теннису

Изначально руководитель спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» из поселка Сиверский Андрей Комов и тренер Татьяна Шевченко сдержанно оценивали перспективы выступления своих подопечных. По их оценке наши юноши могли рассчитывать на самые высокие места, а вот девушкам это было сделать сложно, так как в составе архангельской команды выступают две сильнейших по российскому рейтингу спортсменки данного возраста на Северо-Западе.

Статус соревнований повышал и тот факт, что по итогам Первенства определялись как участники финала Первенства России, так и участники финала Спартакиады учащихся России 2020 года. Для этого в командном разряде нужно было занять только первые места.

Команда юношей в составе: Сергей Брусков, Тимофей Афанасьев (оба – Подпорожье), Алексей Дреслер, Всеволод Мустаев (оба – Сиверский), Владислав Ковалев (Всеволожск) оправдала ожидания тренеров и уверенно заняла первое место. А вот девушки развеяли все сомнения, превзойдя самые смелые ожидания своих наставников. Сначала в полуфинале сборная Республики Карелии, а затем в финальной игре сильнейшая по рейтингу команда девушек из Архангельской области были разгромлены со счетом 3:0.

Состав команды девушек полностью был укомплектован воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва «Ника». В нее вошли Маргарита Михайлова, Екатерина Иванова, Софья Щербинская, Марина Назарова, Александра Савоненко.

Командные путевки на финалы Первенства и Спартакиады учащихся России были заработаны. Но предстояла еще упорная борьба за медали в личных соревнованиях: одиночных, парных и смешанных парных разрядах.

В двух очках от звания абсолютных победителей Первенства Северо-запада России были наши сборники. В решающей пятой партии финала парного разряда среди девушек Екатерина Иванова и Софья Щербинская вели против архангельского дуэта со счетом 9-7, но не дожали соперниц и уступили 13-15. Таким образом, это оказалось единственное «золото», выигранное нашими соперниками из других регионов. Только в одном разряде спортс-мены 47-ого региона не смогли занять с первого по третье места на пьедестале призеров.

В результате, спортсмены юношеской сборной команды Ленинградской области по настольному теннису заняли шесть первых мест из семи возможных. Весомый вклад в успешное выступление внесли спортсмены из поселка Сиверский. Семь спортсменов «Ники» вернулись с 24 медалями Первенства Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет. Еще девять медалей – у воспитанников из Подпорожской ДЮСШ, три – Всеволожской СШОР.

Также воспитанница Сиверской СШОР «Ника» Татьяна Чикунова успешно выступила на Чемпионате России по спорту глухих (настольный теннис), который прошел в Чебоксарах с 10 по 15 марта. Она завоевала серебро в личном разряде и женском парном разрядах и бронзу в смешанном парном разряде. Попадание в тройку призеров дает Татьяне право на участие в Чемпионате мира в составе сборной России.

По информации Федерации настольного тенниса Ленинградской области