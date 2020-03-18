Подвигу народа жить в веках!

В фестивальной программе приняли участие более 200 человек из учреждений культуры, детских садов и школ Пудостьского поселения. Они представили 44 творческих номера, 34 рисунка, 17 поделок. Спасибо руководителям, воспитателям и родителям за подготовку к фестивалю.

В состав народного жюри вошли: глава администрации Елена Николаевна Иваева, заслуженные работники культуры РФ Надежда Ивановна Антонова и Надежда Николаевна Павлова, педагог-организатор педагогического колледжа №8 Марина Филаретовна Федорова. Перед ними стояла непростая задача – определить победителей фестиваля в возрастных категориях 5-7 лет, 8-14 лет и от 15 лет и старше номинации. Поздравляем победителей!

Лучшими чтецами фестиваля стали: Святослав Осипов (детский сад п.Пудость), Степан Максимов, Виктория Талбонен, Мария Рапирович (Рейзинский СК), Татьяна Нестерова (Пудостьский КДЦ).

В номинации «Лучшее исполнение военно-патриотической песни» победили: Лиза Овчинникова (детский сад п.Пудость), Милана Яковлева (Терволовская школа), Виктория Полухина (Пудостьская школа), вокальный ансамбль «Соловушки» (младший состав) и хор «С песней по жизни» (Терволовский СДК), образцовый коллектив вокально-эстрадная студия «Хорус» и народный коллектив ансамбль русской песни «Россияночка» (Пудостький КДЦ), мужской дуэт Леонид Манкевич и Александр Волошанюк и женский дуэт Татьяна Степанова и Светлана Колье, семейный а`капельный дуэт Натальи и Алексея Крупновых, квинтет ансамбля «Хорошее настроение» (Рейзинский СК).

Лучшую инсценировку представил коллектив «Театральный сундучок» (детский сад д.Большое Рейзино).

В номинации «Литературно-музыкальная композиция» победил театральный коллектив Рейзинского сельского клуба.

В номинации «Мир важней всего на свете» (рисунки) победителями стали: Олеся Чобану и Анна Лебедева (детский сад п.Пудость), Мирослава Галкина (Пудостьский КДЦ), Алина Станкевич (Пудостькая школа), Надежда Тимофеева (Рейзинский СК).

В номинации «Объёмные работы (поделки)» победителями названы: группа «Звездочка» (детский сад д. Ивановка), семья Осиповых (Рейзинский СК), Святослав Осипов (Пудостьский КДЦ), Николай Швецов (детский сад п. Пудость).

Гран-при фестиваля жюри присудили солистке образцового коллектива вокально-эстрадной студии «Хорус» Дарье Григорьевой за исполнение песни «Месяц май» (руководители О.Н. Ромаева и Е.С. Витенко).

Благодарим за организованную выставку «Цитадель под Гатчиной» руководителя поискового отряда «Искра» Андрея Клементьева. Благодарим Ирину Щекотову за прекрасно подготовленных экскурсоводов по выставке «Война и вещи», предоставленную школьным музеем «Боевой славы» Пудостьской школы. Благодарим участников сводного хора Рейзинского сельского клуба. Благодарим всех выступающих за искренние чувства и эмоции, за подаренное удовольствие и гордость за таланты Пудостьской земли!

Елизавета Сафронова, заведующая Рейзинским сельским клубом