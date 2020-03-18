Подвигу народа жить в веках!

В фестивальной программе
приняли участие более 200 человек из учреждений культуры, детских садов и школ
Пудостьского поселения. Они представили 44 творческих номера, 34 рисунка, 17
поделок. Спасибо руководителям, воспитателям и родителям за подготовку к
фестивалю.
В состав народного жюри
вошли: глава администрации Елена Николаевна Иваева, заслуженные работники
культуры РФ Надежда Ивановна Антонова и Надежда Николаевна Павлова,
педагог-организатор педагогического колледжа №8 Марина Филаретовна Федорова.
Перед ними стояла непростая задача – определить победителей фестиваля в
возрастных категориях 5-7 лет, 8-14 лет и от 15 лет и старше номинации.
Поздравляем победителей!
Лучшими чтецами фестиваля
стали: Святослав Осипов (детский сад п.Пудость), Степан Максимов, Виктория
Талбонен, Мария Рапирович (Рейзинский СК), Татьяна Нестерова (Пудостьский КДЦ).
В номинации «Лучшее
исполнение военно-патриотической песни» победили: Лиза Овчинникова (детский сад
п.Пудость), Милана Яковлева (Терволовская школа), Виктория Полухина
(Пудостьская школа), вокальный ансамбль «Соловушки» (младший состав) и хор «С
песней по жизни» (Терволовский СДК), образцовый коллектив вокально-эстрадная
студия «Хорус» и народный коллектив ансамбль русской песни «Россияночка»
(Пудостький КДЦ), мужской дуэт Леонид Манкевич и Александр Волошанюк и женский
дуэт Татьяна Степанова и Светлана Колье, семейный а`капельный дуэт Натальи и
Алексея Крупновых, квинтет ансамбля «Хорошее настроение» (Рейзинский СК).
Лучшую инсценировку представил коллектив
«Театральный сундучок» (детский сад д.Большое Рейзино).
В номинации
«Литературно-музыкальная композиция» победил театральный коллектив Рейзинского
сельского клуба.
В номинации «Мир важней
всего на свете» (рисунки) победителями стали: Олеся Чобану и Анна Лебедева
(детский сад п.Пудость), Мирослава Галкина (Пудостьский КДЦ), Алина Станкевич
(Пудостькая школа), Надежда Тимофеева (Рейзинский СК).
В номинации «Объёмные
работы (поделки)» победителями названы: группа «Звездочка» (детский сад д.
Ивановка), семья Осиповых (Рейзинский СК), Святослав Осипов (Пудостьский КДЦ),
Николай Швецов (детский сад п. Пудость).
Гран-при фестиваля жюри
присудили солистке образцового коллектива вокально-эстрадной студии «Хорус»
Дарье Григорьевой за исполнение песни «Месяц май» (руководители О.Н. Ромаева и
Е.С. Витенко).
Благодарим за
организованную выставку «Цитадель под Гатчиной» руководителя поискового отряда
«Искра» Андрея Клементьева. Благодарим Ирину Щекотову за прекрасно
подготовленных экскурсоводов по выставке «Война и вещи», предоставленную
школьным музеем «Боевой славы» Пудостьской школы. Благодарим участников
сводного хора Рейзинского сельского клуба. Благодарим всех выступающих за
искренние чувства и эмоции, за подаренное удовольствие и гордость за таланты
Пудостьской земли!
Елизавета Сафронова, заведующая
Рейзинским сельским клубом