Ленинградскийдомосед: самореализация на самоизоляции

С начала проекта прошла неделя, а активные ленинградцы создали уже более 2,5 тысяч увлекательных постов, присоединившись к акции #ленинградскийдомосед, инициированной губернатором области Александром Дрозденко.

Каждый день они делятся в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и TikTok новыми идеями, как весело и с пользой провести время на карантине.

Юный пользователь Instagram из Волхова исполнил зажигательную песню о продуктивном времяпрепровождении на самоизоляции.

«Спорт, музыка, учеба, моя реализация, к мечте я приближаюсь на самоизоляции!», поёт #ленинградскийдомосед.

Стихи и музыку юный волховчанин сочинили вместе с папой, а ролик помогла смонтировать мама. Семейный подряд, цитируя слова из песни, желает ленинградцам «здоровья и сил, чтобы коварный вирус нас не подкосил».

Еще один пользователь, Юлия наглядно показала, как с пользой проводить время с семьей на карантине: «мы не скучаем! Пыль вытираем, цветы поливаем, печём и выпекаем, ну и про спорт, конечно, не забываем».

Татьяна провела для всех творческих ленинградцев обучающий урок по изготовлению льняного голубя.

Не отстают от инстаграмщиков и пользователи социальной сети ВКонтакте. Так, Алексей Д. учит всех домоседов правильно варить вкусный кофе, а другой пользователь Андрей А. разместил подробную видеоинструкцию по приготовлению китайского блюда.

Не выходя из дома, жители Ленинградской области пекут пироги, жарят корюшку, рисуют, занимаются спортом, мастерят поделки.

Напоминаем, что акция продлится до 7 апреля. По итогам конкурса будут определены лучшие посты для голосования и определения победителей. Голосование состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область». Авторы самых оригинальных постов получат ценные призы — ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и продуктовыми наборами экологичной продукции, производимой в Ленинградской области. Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.