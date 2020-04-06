Таицкие дошколята стали «эколятами»

- Наш детский сад расположен в сельской местности и окружен большой территорией, которую можно использовать для экологического просвещения детей, поэтому появление соответствующей образовательной программы по созданию комплексной экологической тропы стало вполне логичным, - сказала Оксана Каранина.

В 2019 году в детском саду прошла акция, в ходе которой дети вместе с родителями делали кормушки. Вскоре на территории детского сада появился настоящий птичий городок, где ребята кормили птичек, заодно изучая пернатых, обитающих в наших краях. Зимой дошколята принимали участие в акции «Сбережем елочку», весной они меняют макулатуру в обмен на саженцы в рамках проекта «Круг жизни».

- Но работу по экологическому воспитанию можно проводить не только на улице и в рамках традиционных акций, но и в помещении дошкольного учреждения. Тем более наши погодные условия не всегда позволяют детям проводить достаточное время на прогулке. Так возникла идея создания экологической тропинки по объектам внутри дошкольного учреждения. Наш детский сад стал первопроходцем в этой теме, - добавила Елена Богданова.

Изучая информацию о возможности создания экотропы внутри детского сада, сотрудники детского сада № 17 нашли природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята», реализуемый под эгидой Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и других ведомств. С помощью проекта ребята в дошкольных учреждениях могут получать дополнительное образование эколого-биологической направленности.

Чтобы получить доступ к обширной и разносторонней программе проекта «Эколята – Дошколята», Оксана Каранина написала соответствующую заявку в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, после чего детский сад № 17 официально включили в реестр учебных учреждений по реализации проекта.

В рамках проекта каждая группа детского сада № 17 взяла шефство над одним из растений, среди которых бегония тигровая, бегония вечноцветущая, каланхое, роициссус, фиалка и другие. Воспитатели вместе с детьми сделали «паспорт» растений, который содержит информацию о его происхождении, местах обитания и условиях, при которых растений цветет и развивается. Также воспитатели придумали различные дидактические игры, связанные с этими растениями, и сказочного героя, который растение охраняет и заботится о нем. Кстати, сами растения сегодня занимают почетное место в каждой группе.

Педагоги сделали из фанеры официальных героев проекта «Эколята – Дошколята» - Тихоню, Умницу, Елочку, Шалуна и раскрасили их яркими красками. Они живут в волшебном лесу и помогают окружающей природе.

Именно эти герои приняли участие в посвящении дошколят в «эколята». На праздничном концерте воспитанники подготовительных групп пели песни, рассказывали стихи и частушки, посвященные окружающему нас миру, и обещали заботиться о нем. После произнесения официальной клятвы, каждый из новых «эколят» получил галстук со значком и пилотку с символикой проекта. Всю атрибутику детскому саду предоставили организаторы проекта «Эколята – Дошколята».

На следующий год старшие «эколята» передадут символическую эстафету своим младшим товарищам.



