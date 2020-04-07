Малообеспеченные и многодетные семьи получат поддержку

Комитет по социальной
защите населения предлагает выплачивать многодетным и малообеспеченным семьям
региона независимо от изменения уровня их дохода единовременно по 3000 рублей.
«Мы понимаем, что в
непростую ситуацию из-за ограничительных мер попали все категории льготников.
Им как никогда нужна сейчас поддержка. Поэтому комитет соцзащиты вышел с
предложением установить разовые выплаты по 3000 рублей многодетным и
малообеспеченным семьям. База у нас уже сформирована», – прокомментировала
председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области
Светлана Шлемова.
Комитет готовит правовую
базу, в которой будет прописан регламент данных выплат. Предполагается, что они
будут произведены автоматически без заявлений и обращений.
При этом, если ситуация с
доходами в семье ухудшилась (один из родителей уволен после 30 марта 2020 года;
один из родителей не получает зарплату), то регион готов выплатить по 5000
рублей на каждого ребенка.
Таким образом, независимо
от изменения доходов многодетные и малообеспеченные семьи получат по 3000
рублей, а в случае обращения в службу занятости из-за увольнения, или центр
социальной защиты со справкой от работодателя, к этим выплатам добавятся по
5000 рублей на каждого ребенка.