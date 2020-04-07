Малообеспеченные и многодетные семьи получат поддержку

Комитет по социальной защите населения предлагает выплачивать многодетным и малообеспеченным семьям региона независимо от изменения уровня их дохода единовременно по 3000 рублей.

«Мы понимаем, что в непростую ситуацию из-за ограничительных мер попали все категории льготников. Им как никогда нужна сейчас поддержка. Поэтому комитет соцзащиты вышел с предложением установить разовые выплаты по 3000 рублей многодетным и малообеспеченным семьям. База у нас уже сформирована», – прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Светлана Шлемова.

Комитет готовит правовую базу, в которой будет прописан регламент данных выплат. Предполагается, что они будут произведены автоматически без заявлений и обращений.

При этом, если ситуация с доходами в семье ухудшилась (один из родителей уволен после 30 марта 2020 года; один из родителей не получает зарплату), то регион готов выплатить по 5000 рублей на каждого ребенка.

Таким образом, независимо от изменения доходов многодетные и малообеспеченные семьи получат по 3000 рублей, а в случае обращения в службу занятости из-за увольнения, или центр социальной защиты со справкой от работодателя, к этим выплатам добавятся по 5000 рублей на каждого ребенка.