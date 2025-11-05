В медицину будущего – с депутатской помощью

27 октября областные парламентарии Татьяна Бездетко, Людмила Тептина и Александр Русских встретились с руководством Гатчинской КМБ, чтобы обсудить достигнутые результаты, существующие проблемы и планы на будущее.

По объему финансирования здравоохранение в Ленинградской области стоит на почетном третьем месте – после образования и социальных вопросов. На сегодняшний день этот финансовый объем составляет порядка

80 млрд рублей.

- Это очень весомая цифра, – подчеркнула Татьяна Бездетко, член постоянной комиссии по бюджету и налогам. - Ежегодно идут ремонты медучреждений, закупается новое оборудование, в том числе и в такие крупные центры здравоохранения, как Гатчинская КМБ, которые обслуживают свой и соседние районы. Мы видим, что количество пациентов, ежегодно оперируемых в Гатчине, растет, здесь проводятся сложные, высокотехнологичные операции, потому что есть квалифицированные хирурги, и людям не приходится ждать очереди на операцию в областной больнице.

И.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов выразил депутатам областного Заксобрания большую благодарность за конструктивное сотрудничество, понимание и поддержку. Парламентарии ежегодно выделяют средства на приобретение необходимого оборудования и другие нужды Гатчинской КМБ. В прошлом году это была рекордная сумма – порядка 25 млн рублей, благодаря которым были укомплектованы операционные, больница приобрела два наркозных аппарата, два аппарата типа «Арка» для реанимационных мероприятий, лазер для офтальмологических операций, диагностический комплекс «Валента» для кардиологии и многое другое.

- Однако необходимо больше, – признался Ростислав Павлов. - Мы сформировали заявку на 2026 год и ждем выделения финансирования, чтобы обеспечить гражданам медпомощь в лучших традициях современной медицины и без очередей.

Ростислав Владимирович рассказал подробнее об инновациях последних двух лет. В частности, депутатам продемонстрировали работу новой переносной системы «Арка», с помощью которой проводится сердечно-легочная реанимация. «Арка» помогает медикам спасать пациентов с остановкой сердца, и Гатчинская больница обзавелась таким аппаратом первой в Ленинградской области и одной из первых в России. Установка оборудована лазерным указателем для точности, съемными аккумуляторами, есть несколько рабочих режимов – для детей и для взрослых, фиксаторы для рук – пациента можно переносить вместе с аппаратом. А вот руки реаниматолога и его коллег, наоборот, за счет автоматической работы аппарата высвобождаются для других манипуляций. В том числе благодаря удобной конструкции «Арка» позволяет одновременно проводить дефибрилляцию. И еще один важный аспект: с помощью «Арки» непрямой массаж сердца проводится без травматизации грудной клетки пациента.

Специалистов Гатчинской КМБ обучили работе с «Аркой», и, по словам медиков, этот отечественный аппарат превосходит зарубежные аналоги по многим параметрам. На счету недавно приобретенной новинки уже десяток спасенных жизней.

«Продаём» образ жизни в Гатчинском округе

Ростислав Павлов рассказал о кадровой политике Гатчинской КМБ, которая приводит к положительным результатам. Укомплектованность врачами, средним и младшим медперсоналом растет. Большую роль играет работа со студентами, с целевиками: в этом году в больнице было 32 целевика, из них двое ушли в декрет, а остальные тридцать остались в системе здравоохранения Гатчинского округа.

- Это большая победа, которой мы с командой добивались целый год, чтобы эти молодые кадры остались. Помогла и социальная поддержка, за что огромное спасибо и депутатам, и губернатору Ленинградской области. У нас очень хорошо работают программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», молодежь активно пользуется единовременной выплатой для молодых специалистов – сто тысяч за год работы. Заработная плата медиков тоже выросла.

Еще важный момент – это договор найма: мы компенсируем оплату жилья, чтобы привлекать специалистов из других регионов. Так к нам приехали семьи врачей из Москвы, из Геленджика, из Горно-Алтайска, из Пензы. Медики приезжают с детьми, и тут огромное спасибо администрации Гатчинского округа: помогают с садиками и школами. Плюс в Гатчину переезжают петербуржцы – остаются в нашей системе здравоохранении и становятся настоящими местными жителями. Мы «продаем» образ жизни в Гатчинском округе: показываем, какая есть социальная, финансовая поддержка и, конечно, командная. Очень важно, чтобы каждый сотрудник, который приедет к нам на работу, чувствовал себя эмоционально и финансово комфортно, а его семья была обеспечена всем необходимым: садиками, школами, кружками и секциями. Поддержка есть на каждой ступени интеграции нового сотрудника, тем самым мы обеспечиваем не только кадровый потенциал больницы, но и прирост населения Ленобласти.

Королевство маловато…

Ростислав Павлов рассказал о ремонтах и строительстве новых ФАПов, о днях узких специалистов, которые проводятся каждый месяц и помогают значительно сократить очередь пациентов в листе ожидания, о выездных кампаниях, когда в сельские поликлиники и амбулатории прибывает целый врачебный десант. Как заметил Ростислав Владимирович, медицинское обслуживание в сельской местности во многом зависит еще и от того, насколько эффективно удается наладить взаимодействие с руководством теруправления. Там, где главы заинтересованы – например в Пудомягах, в Коммунаре, в Вырице – мобильные бригады врачей побывали уже неоднократно и оказали всевозможную медицинскую помощь жителям.

Депутаты задавали много вопросов: о судьбе ФАПов и амбулаторий, о выездных приемах врачей, о медицинских классах, целевиках, системе наставничества и т.д. Интересовались, где есть проблемы и как помочь.

Также парламентарии побывали в операционных, где активно используется новое оборудование и операционные бригады работают не покладая рук. Все сошлись во мнении, что Гатчинской клинической межрайонной больнице нужна не только реновация старых помещений, но и строительство новых. С учетом количества и качества проводимых операций, а также территории обслуживания, куда входит не только Гатчинский округ, но и близлежащие районы, мощность построенного в 1980-х годах стационара необходимо наращивать. Уже сейчас уровень проводимых здесь операций значительно превосходит масштабы районной больницы, а горизонт планирования куда шире.

- Мы как депутаты удовлетворены тем, что Гатчинская КМБ развивается, что закупается уникальное оборудование, и наши жители получают квалифицированную медицинскую помощь в первоочередном порядке, – подвела итог Татьяна Бездетко. - Да, до идеала еще далеко, и на его достижение потребуется много сил и средств. Но было время, когда жители Гатчины ездили лечиться в Петербург, а сегодня происходит обратное: в Гатчинской клинике проходят лечение и гатчинцы, и жители других регионов. Радует, что сокращаются очереди к специалистам, сотрудники больницы проводят массированные выездные приемы. Надеюсь, Гатчинская КМБ и дальше будет развиваться хорошими темпами, а мы как депутаты всегда поддержим наше здравоохранение. Это одно из главных (если не самое главное!) направлений нашей работы.

Людмила Тептина акцентировала внимание на том, что Гатчинская КМБ работает по квотам:

- И на травме, и в эндокринологии, и в кардиологии, и в офтальмологии, и в других отделениях нашим жителям оказывают бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС. Не нужно ездить в областную больницу – операции проводятся здесь, на месте. И дело не только в современном оборудовании – кадры по-прежнему решают всё. В Гатчинской больнице уделяется большое внимание кадровому вопросу, создан хороший симбиоз опытных докторов и молодых специалистов, которые стремятся осваивать всё новое. Кроме того, очень отрадно, что КМБ закупает и успешно применяет новейшее отечественное оборудование – это серьезный шаг на пути импортозамещения в здравоохранении.

После общения с руководством Гатчинской КМБ и экскурсии в операционные парламентарии дали положительную оценку тому, как больница освоила выделенные финансы. Впереди – обсуждение планов на следующий год: что необходимо гатчинскому здравоохранению, чтобы все жители округа могли получать качественную медицинскую помощь.

Екатерина Дзюба