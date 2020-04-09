Коронавирус посевную не отменит

«Несмотря
на сложную экономическую ситуацию, связанную с распространением корнавирусной
инфекции, никто времена года не отменял, наступает весна, а значит, надо вести
полевые работы», — подчеркнул губернатор.
Он
отметил, что с начала года до сельхозпроизводителей уже доведено 1,7 млрд
рублей средств федерального и регионального бюджетов, непосредственно на
подготовку к весенним полевым работам — 542 млн рублей.
В
ходе видеоконференции глава региона обсудил с аграриями основные вопросы,
которые возникают при работе в условиях особого режима по коронавирусу. Речь
шла об обеспечении предприятий кадрами, кредитными средствами, снижении налоговой
нагрузки, банковских задолженностях, колебании цен на сырье, комплектующие и
продукцию, транспортировке и сбыте готовой продукции.
«У
нас с вами точно форс-мажора по коронавирусу не должно быть. Сейчас одна задача
— провести организованно весенне-полевые работы. Для нас это очень важно,
поскольку — что посеешь, то и пожнешь. Все наши финансовые обязательства в этом
году перед сельхозтоваропроизводителями мы выполнили и, может быть, даже
возьмём на себя дополнительные. По сравнению с прошлым годом, мы уже увеличили
финансирование почти на 500 млн рублей», — сказал Александр Дрозденко.
Он
подчеркнул, что аграрии региона обеспечены в полной мере семенами, удобрениями,
запасными частями и горюче-смазочными материалами для работы техники.
Так,
уже в начале апреля предприятия южных районов Ленинградской области уже провели
подкормку минеральными удобрениями 2 720 га озимых культур и 1 529 га
многолетних трав, боронование кормовых угодий на площади 1 077 га. К концу
текущей недели хозяйства Лужского района «Рапти», «Оредежский», «Волошово»
планируют приступить к севу.
Всего
предстоит посеять 181,1 тыс. га кормовых культур, 40,1 тыс. га зерновых, 65
тыс. га картофеля и 2,1 тыс. га овощей.