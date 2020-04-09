Коронавирус посевную не отменит

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с распространением корнавирусной инфекции, никто времена года не отменял, наступает весна, а значит, надо вести полевые работы», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что с начала года до сельхозпроизводителей уже доведено 1,7 млрд рублей средств федерального и регионального бюджетов, непосредственно на подготовку к весенним полевым работам — 542 млн рублей.

В ходе видеоконференции глава региона обсудил с аграриями основные вопросы, которые возникают при работе в условиях особого режима по коронавирусу. Речь шла об обеспечении предприятий кадрами, кредитными средствами, снижении налоговой нагрузки, банковских задолженностях, колебании цен на сырье, комплектующие и продукцию, транспортировке и сбыте готовой продукции.

«У нас с вами точно форс-мажора по коронавирусу не должно быть. Сейчас одна задача — провести организованно весенне-полевые работы. Для нас это очень важно, поскольку — что посеешь, то и пожнешь. Все наши финансовые обязательства в этом году перед сельхозтоваропроизводителями мы выполнили и, может быть, даже возьмём на себя дополнительные. По сравнению с прошлым годом, мы уже увеличили финансирование почти на 500 млн рублей», — сказал Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что аграрии региона обеспечены в полной мере семенами, удобрениями, запасными частями и горюче-смазочными материалами для работы техники.

Так, уже в начале апреля предприятия южных районов Ленинградской области уже провели подкормку минеральными удобрениями 2 720 га озимых культур и 1 529 га многолетних трав, боронование кормовых угодий на площади 1 077 га. К концу текущей недели хозяйства Лужского района «Рапти», «Оредежский», «Волошово» планируют приступить к севу.

Всего предстоит посеять 181,1 тыс. га кормовых культур, 40,1 тыс. га зерновых, 65 тыс. га картофеля и 2,1 тыс. га овощей.