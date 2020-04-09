В Конституции закрепят уважение к человеку труда

Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Волосовского района Рима Петрова
замечает, что труд человека сегодня ценится не так, как хотелось бы.
- Из-за
этого многие не хотят идти в рабочие профессии, работать руками, - говорит Рима
Петрова. - Молодежь вообще сложно привлечь в сельское хозяйство, они хотят
поменьше работать, а побольше получать. Надеюсь на то, что поправки в
Конституцию помогут поднять престиж человека труда. Да, это сложная, изнуряющая
работа, но она такая важная для всей страны! Вижу, что государство с каждым
годом все активнее поддерживает сельское хозяйство и уверена, что эта помощь будет
только расти. Поэтому я поддерживаю изменения в главном документе страны и верю
в то, что они улучшат как жизнь простого человека, труженика, так и страны в
целом.