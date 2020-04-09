В Конституции закрепят уважение к человеку труда

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Волосовского района Рима Петрова замечает, что труд человека сегодня ценится не так, как хотелось бы.

- Из-за этого многие не хотят идти в рабочие профессии, работать руками, - говорит Рима Петрова. - Молодежь вообще сложно привлечь в сельское хозяйство, они хотят поменьше работать, а побольше получать. Надеюсь на то, что поправки в Конституцию помогут поднять престиж человека труда. Да, это сложная, изнуряющая работа, но она такая важная для всей страны! Вижу, что государство с каждым годом все активнее поддерживает сельское хозяйство и уверена, что эта помощь будет только расти. Поэтому я поддерживаю изменения в главном документе страны и верю в то, что они улучшат как жизнь простого человека, труженика, так и страны в целом.