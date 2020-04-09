В садоводствах области начнут выездную торговлю

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с сельхозтоваропроизводителями.

Говоря об обеспеченности населённых пунктов региона продовольствием, губернатор отметил, что ажиотажный спрос спал, продукции на полках в достатке. Но при этом численность жителей увеличилась — часть населения мегаполиса переехала в область на самоизоляцию. Александр Дрозденко обратил внимание руководителей торговых сетей на необходимость строго следить за перераспределением товарных потоков из города в область для удовлетворения потребительского спроса в магазинах на территории области.

«Особенно это касается нашей качественной, свежей, натуральной продукции, чтобы она не залёживалась в городе и оперативно поступала в торговые сети на территории области. Также необходимо организовать торговлю фермерской продукцией, выездную торговлю на территориях садоводческих товариществ для обеспечения продовольствием наших гостей, реализации фермерской продукции и снятия нагрузки с местных магазинов», — подчеркнул губернатор.