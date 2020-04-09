В садоводствах области начнут выездную торговлю

Такое
поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании
с сельхозтоваропроизводителями.
Говоря
об обеспеченности населённых пунктов региона продовольствием, губернатор
отметил, что ажиотажный спрос спал, продукции на полках в достатке. Но при этом
численность жителей увеличилась — часть населения мегаполиса переехала в
область на самоизоляцию. Александр Дрозденко обратил внимание руководителей
торговых сетей на необходимость строго следить за перераспределением товарных
потоков из города в область для удовлетворения потребительского спроса в
магазинах на территории области.
«Особенно
это касается нашей качественной, свежей, натуральной продукции, чтобы она не
залёживалась в городе и оперативно поступала в торговые сети на территории
области. Также необходимо организовать торговлю фермерской продукцией, выездную
торговлю на территориях садоводческих товариществ для обеспечения
продовольствием наших гостей, реализации фермерской продукции и снятия нагрузки
с местных магазинов», — подчеркнул губернатор.