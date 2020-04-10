Акция #помогиучиться набирает обороты

За 4 дня к региональной благотворительной акции «Помоги учиться!» присоединились 3 организации. Компания «Выборжец» закупила 350 планшетов, компании «Евроинвест» и «Термекс» – по 250 планшетов.

Техника будет передаваться, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для дистанционного обучения.

Сейчас ведется сверка списков нуждающихся на уровне районных комитетов образования, а также тестирование поступающих гаджетов на пригодность использования в образовательном процессе. Сбор устройств, обработку дезинфицирующими растворами и техническую проверку организует комитет цифрового развития Ленинградской области. Обеспечение школьников техникой будет происходить по мере ее поступления через комитеты образования районных администраций.

Акция продолжается. Организации и граждане, которые хотят помочь нуждающимся школьникам, могут до 15 апреля передать в районные администрации новые или ненужные работающие устройства – компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры.

Желающие безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов).