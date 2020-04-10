Акция #помогиучиться набирает обороты

За
4 дня к региональной благотворительной акции «Помоги учиться!» присоединились 3
организации. Компания «Выборжец» закупила 350 планшетов, компании «Евроинвест»
и «Термекс» – по 250 планшетов.
Техника
будет передаваться, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим
семьям, у которых нет электронного оборудования для дистанционного обучения.
Сейчас
ведется сверка списков нуждающихся на уровне районных комитетов образования, а
также тестирование поступающих гаджетов на пригодность использования в
образовательном процессе. Сбор устройств, обработку дезинфицирующими растворами
и техническую проверку организует комитет цифрового развития Ленинградской
области. Обеспечение школьников техникой будет происходить по мере ее
поступления через комитеты образования районных администраций.
Акция
продолжается. Организации и граждане, которые хотят помочь нуждающимся
школьникам, могут до 15 апреля передать в районные администрации новые или
ненужные работающие устройства – компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры.
Желающие
безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по телефону 8 (812)
539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов).