Гатчинский район: на 10 апреля – 15 заболевших

Всего по состоянию на 10 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 129 человек, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

В Гатчинском районе к 11-ти ранее выявленным заболевшим (пять в Гатчине, по одному – в пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, с. Рождествено, д. Большево и д. Суйда) добавились еще четыре – в Рождествено, Ковшово, Меньково и Высокоключевом.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Мурино Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- пос. им. Морозова Всеволожский район

- Ковалево Всеволожский район

- Рощино Выборгский район

- Рождествено, Гатчинский район

- Ковшово Гатчинский район

- Меньково Гатчинский район

- Высокоключевой, Гатчинский район

- Русско-Высоцкое Ломоносовский район

- Ольховка Приозерский район

- Тосно

- Тельмана Тосненский район

- Пикалево Бокситогорский район.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 1786 и на 10 апреля составляет 11917 человек в 81 регионе страны. Выздоровели 795 человек, смертельных исходов – 94.