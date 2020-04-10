Гатчинский район: на 10 апреля – 15 заболевших

Всего
по состоянию на 10 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 129 человек,
заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
В
Гатчинском районе к 11-ти ранее выявленным заболевшим (пять в Гатчине, по
одному – в пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, с. Рождествено, д.
Большево и д. Суйда) добавились еще четыре – в Рождествено, Ковшово, Меньково и
Высокоключевом.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:
- Мурино Всеволожский район
-
Кудрово Всеволожский район
-
пос. им. Морозова Всеволожский район
-
Ковалево Всеволожский район
-
Рощино Выборгский район
-
Рождествено, Гатчинский район
-
Ковшово Гатчинский район
-
Меньково Гатчинский район
-
Высокоключевой, Гатчинский район
-
Русско-Высоцкое Ломоносовский район
-
Ольховка Приозерский район
-
Тосно
-
Тельмана Тосненский район
-
Пикалево Бокситогорский район.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 1786 и на 10 апреля составляет 11917 человек в 81 регионе
страны. Выздоровели 795 человек, смертельных исходов – 94.