Новые условия карантина – новые возможности для WorldSkills

На официальном сайте Академии WorldSkills Russia реализуется новый проект – серия вебинаров «Один час с международным экспертом». В рамках онлайн встреч российские и зарубежные эксперты WorldSkills поделятся жизненным опытом и чемпионатными историями, расскажут о рекомендуемых материалах и ресурсах для углубленного изучения профессии, дадут свои личные рекомендации о том, как продолжить освоение специальности, не выходя из дома. Трансляции будут проводиться согласно расписанию, доступному на сайте.

Все желающие смогут познакомиться с тонкостями 46 компетенций, среди которых «Ювелирное дело», «Технология моды», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Промышленная автоматика», «Производство мебели», «3D моделирование для компьютерных игр», «Архитектурная обработка камня» и многие другие.

Также на платформе WorldSkills Russia доступна серия онлайн-курсов и обучающих видео, которые будут полезны для участников чемпионатов различных уровней. Обучающие видеоролики и мастер-классы подготовили призеры европейских и мировых чемпионатов и международные эксперты по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Мобильная робототехника», «Ландшафтный дизайн», «Электроника», «Флористика», «Хлебопечение», «Графический дизайн» и другие. Видео поможет не только перенять навыки, но и познакомиться с особенностями разных профессий. А кого-то, возможно, сподвигнет выбрать дело своей мечты.

Для более юной аудитории – школьников 6-11-х классов у движения WorldSkills Russia есть интерактивный контент на сайте проекта «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/). Там можно пройти тестирование на понимание особенностей профессий и получить информацию о востребованных компетенциях. Это поможет понять, как самостоятельно принимать решения и определить свое будущее.

Академия WorldSkills Russia также предлагает ряд новых возможностей. Слушателям программ профессионального обучения и дополнительного профобразования для лиц в возрасте от 50 лет, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», предлагают перевести теоретические занятия в дистанционный или онлайн-формат. Те, кто обучается по некоторым ИТ-компетенциям (например, программные решения для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С», разработка мобильных приложений) и по компетенциям сферы услуг (социальная работа, интернет-маркетинг, организация экскурсионных услуг, охрана труда) смогут проходить в дистанционном режиме и практику.

Онлайн-формат предполагает возможность коммуникации с преподавателем и другими слушателями, дистанционный формат – свободный график, в котором слушатель самостоятельно осваивает предложенные материалы и выполняет учебные задания, а также может консультироваться с наставником.

Академия WorldSkills Russia реализует дополнительные профессиональные программы повышения квалификации преподавателей – мастеров производственного обучения. Это позволяет транслировать лучшие практики в системе среднего профессионального образования в рамках национального проекта «Образование».

Кроме того, на платформе Академии можно ознакомиться с методическими материалами по компетенциям WorldSkills, разработанными в 2018-2019 годах. Документы следует использовать для работы со студентами, в том числе при подготовке к сдаче демонстрационного экзамена. В апреле – мае 2020 года все зарегистрированные пользователи получат для предварительного ознакомления разработанные по новым компетенциям рабочие тетради WorldSkills и материалы по модулю «Формирование и популяризация культуры безопасного труда среди молодежи». Предлагаемые материалы позволят подготовить преподавателей – мастеров производственного обучения к участию в очных программах повышения квалификации и сформировать сообщество, ориентированное на внедрение и применение стандартов WorldSkills в среднем профессиональном образовании.

Данные ресурсы будут полезны гатчинским студентам – участникам чемпионатов и наставникам – экспертам для совершенствования навыков и компетенций. Гатчинцы являются постоянными участниками Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области. В этом году они показали отличный результат, завоевав 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского является площадкой для проведения соревнований по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». Гатчинский ГИЭФПТ в 2020 году принимал у себя участников компетенций «Малярные и декоративные работы», «Изготовление прототипов», «Реверсивный инжиниринг» и стал площадкой проведения Международной конференции «Профессиональное образование: вызовы времени и перспективы развития».