Новые условия карантина – новые возможности для WorldSkills

На
официальном сайте Академии WorldSkills Russia реализуется новый проект – серия
вебинаров «Один час с международным экспертом». В рамках онлайн встреч
российские и зарубежные эксперты WorldSkills поделятся жизненным опытом и
чемпионатными историями, расскажут о рекомендуемых материалах и ресурсах для
углубленного изучения профессии, дадут свои личные рекомендации о том, как
продолжить освоение специальности, не выходя из дома. Трансляции будут
проводиться согласно расписанию, доступному на сайте.
Все
желающие смогут познакомиться с тонкостями 46 компетенций, среди которых
«Ювелирное дело», «Технология моды», «Холодильная техника и системы
кондиционирования», «Промышленная автоматика», «Производство мебели», «3D
моделирование для компьютерных игр», «Архитектурная обработка камня» и многие
другие.
Также
на платформе WorldSkills Russia доступна серия онлайн-курсов и обучающих видео,
которые будут полезны для участников чемпионатов различных уровней. Обучающие
видеоролики и мастер-классы подготовили призеры европейских и мировых
чемпионатов и международные эксперты по компетенциям «Парикмахерское
искусство», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Мобильная робототехника»,
«Ландшафтный дизайн», «Электроника», «Флористика», «Хлебопечение», «Графический
дизайн» и другие. Видео поможет не только перенять навыки, но и познакомиться с
особенностями разных профессий. А кого-то, возможно, сподвигнет выбрать дело
своей мечты.
Для
более юной аудитории – школьников 6-11-х классов у движения WorldSkills Russia
есть интерактивный контент на сайте проекта «Билет в будущее»
(https://site.bilet.worldskills.ru/). Там можно пройти тестирование на
понимание особенностей профессий и получить информацию о востребованных
компетенциях. Это поможет понять, как самостоятельно принимать решения и
определить свое будущее.
Академия
WorldSkills Russia также предлагает ряд новых возможностей. Слушателям программ
профессионального обучения и дополнительного профобразования для лиц в возрасте
от 50 лет, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография», предлагают перевести теоретические занятия
в дистанционный или онлайн-формат. Те, кто обучается по некоторым
ИТ-компетенциям (например, программные решения для бизнеса, ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С», разработка мобильных приложений) и по компетенциям
сферы услуг (социальная работа, интернет-маркетинг, организация экскурсионных
услуг, охрана труда) смогут проходить в дистанционном режиме и практику.
Онлайн-формат
предполагает возможность коммуникации с преподавателем и другими слушателями,
дистанционный формат – свободный график, в котором слушатель самостоятельно
осваивает предложенные материалы и выполняет учебные задания, а также может
консультироваться с наставником.
Академия
WorldSkills Russia реализует дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации преподавателей – мастеров производственного обучения.
Это позволяет транслировать лучшие практики в системе среднего
профессионального образования в рамках национального проекта «Образование».
Кроме
того, на платформе Академии можно ознакомиться с методическими материалами по
компетенциям WorldSkills, разработанными в 2018-2019 годах. Документы следует
использовать для работы со студентами, в том числе при подготовке к сдаче
демонстрационного экзамена. В апреле – мае 2020 года все зарегистрированные
пользователи получат для предварительного ознакомления разработанные по новым
компетенциям рабочие тетради WorldSkills и материалы по модулю «Формирование и
популяризация культуры безопасного труда среди молодежи». Предлагаемые
материалы позволят подготовить преподавателей – мастеров производственного
обучения к участию в очных программах повышения квалификации и сформировать
сообщество, ориентированное на внедрение и применение стандартов WorldSkills в
среднем профессиональном образовании.
Данные
ресурсы будут полезны гатчинским студентам – участникам чемпионатов и
наставникам – экспертам для совершенствования навыков и компетенций. Гатчинцы
являются постоянными участниками Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области. В этом году они
показали отличный результат, завоевав 12 золотых, четыре серебряных и восемь
бронзовых медалей.
Гатчинский
педагогический колледж им. К.Д. Ушинского является площадкой для проведения
соревнований по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное
воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». Гатчинский ГИЭФПТ в 2020
году принимал у себя участников компетенций «Малярные и декоративные работы»,
«Изготовление прототипов», «Реверсивный инжиниринг» и стал площадкой проведения
Международной конференции «Профессиональное образование: вызовы времени и
перспективы развития».