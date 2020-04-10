Открыты шесть лабораторий для тестов на COVID-19

Открыты шесть лабораторий для тестов на COVID-19

В Ленинградской области начали работу шесть лабораторий, которые проводят анализы на коронавирусную инфекцию. Таким образом, вместе с лабораториями Роспотребнадзора в сутки регион делает до 1700 анализов.

Рубрики : COVID-19     10 Apr 2020

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, анализы делаются по эпидемиологическим показаниям и строго по направлению врача. Также тестируются те жители региона, которые были в контакте с заболевшими, готовятся к плановой госпитализации или работают непосредственно с инфицированными COVID-19.

«Мы открыли шесть лабораторий дополнительно к лабораториям Роспотребнадзора, чтобы повысить скорость обследований и увеличить их количество», — прокомментировал глава комитета.

Прежде всего, биоматериал для исследования берут у пациентов с несколькими клиническими показаниями (температура, кашель, насыщение крови кислородом менее 95% и другие). При этом у пациента должны присутствовать такие эпидпоказания, как возвращение из зарубежной поездки и наличие контактов с человеком, находящимся под наблюдением по COVID-19 или тем, кто уже заболел.

Врач ориентируется на методические указания Минздрава, но в любом случае принимает решение самостоятельно, исходя из всей полученной информации и с учётом эпидемиологической обстановки в населенном пункте.

Телефон горячей линии комитета по здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.

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