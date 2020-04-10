Открыты шесть лабораторий для тестов на COVID-19

Как
сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, анализы
делаются по эпидемиологическим показаниям и строго по направлению врача. Также
тестируются те жители региона, которые были в контакте с заболевшими, готовятся
к плановой госпитализации или работают непосредственно с инфицированными
COVID-19.
«Мы
открыли шесть лабораторий дополнительно к лабораториям Роспотребнадзора, чтобы
повысить скорость обследований и увеличить их количество», — прокомментировал
глава комитета.
Прежде
всего, биоматериал для исследования берут у пациентов с несколькими
клиническими показаниями (температура, кашель, насыщение крови кислородом менее
95% и другие). При этом у пациента должны присутствовать такие эпидпоказания,
как возвращение из зарубежной поездки и наличие контактов с человеком,
находящимся под наблюдением по COVID-19 или тем, кто уже заболел.
Врач
ориентируется на методические указания Минздрава, но в любом случае принимает
решение самостоятельно, исходя из всей полученной информации и с учётом
эпидемиологической обстановки в населенном пункте.
Телефон
горячей линии комитета по здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.