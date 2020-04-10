Поддержка бизнеса в Ленобласти: минус аренда и налоги

Внесены изменения в областной закон «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области». Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, ставка будет снижена с 6 до 1%. Речь идет о поддержке тех сфер, которые признаны наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это:

- Торговля розничная различными видами товаров;

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского и грузового транспорта;

- Деятельность по предоставлению мест временного проживания;

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

- Деятельность туристических агентств;

- Деятельность по чистке и уборке зданий;

- Деятельность по организации конференций и выставок;

- Образование;

- Деятельность санаторно-курортных организаций;

- Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

- Творческая деятельность в области искусств;

- Деятельность в области спорта, отдыха, развлечений;

- Ремонт компьютеров и приборов хозяйственно-бытового назначения;

- Стирка и химчистка;

- Предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты;

- Физкультурно-оздоровительная деятельность.

«Вторая мера, которую поддержали депутаты ЗакСобрания – снижение налога на имущество для арендодателей на ту сумму, которую они смогут предоставить в виде скидки своим арендаторам, она должна быть не менее половины ежемесячного платежа. Таким образом, для предпринимателей, которые сегодня вынуждены приостановить свою деятельность, появится возможность снижения стоимости аренды в сложный период», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Соответствующие изменения внесены в областной закон «О налоге на имущество организаций». Снизить налог на имущество смогут те арендодатели, которые освободят своих арендаторов от уплаты аренды или понизят ежемесячную арендную плату в размере не менее, чем на 50% платы, предусмотренной договором аренды. При этом снижение или освобождение от уплаты аренды должно быть предоставлено на срок приостановления деятельности арендатора в связи с введением режима повышенной готовности на территории Ленинградской области. Договора аренды при этом должны быть заключены не позднее 1 марта 2020 года.

Также арендодатель не должен в этот период применять к «пострадавшим» арендаторам штрафы, пени и другие санкции с даты введения режима повышенной готовности на территории области до 1 октября 2020 года включительно, и не устанавливать дополнительные платежи с 1 марта до 31 декабря 2020 года.

Если сумма «скидки» по налогу окажется меньше, чем недополученный доход от платежей арендаторов, то налоговые льготы для арендодателя могут быть продлены еще на 4 года. Это позволит им компенсировать свои потери.

Напомним, эти меры поддержки были ранее озвучены в рамках предлагаемых регионом антикризисных мер.