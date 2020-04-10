Поддержка бизнеса в Ленобласти: минус аренда и налоги

Внесены изменения в областной закон «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области». Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, ставка будет снижена с 6 до 1%. Речь идет о поддержке тех сфер, которые признаны наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это:
- Торговля розничная различными видами товаров;
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Деятельность прочего сухопутного пассажирского и грузового транспорта;
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Деятельность по предоставлению мест временного проживания;
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Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
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Деятельность туристических агентств;
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Деятельность по чистке и уборке зданий;
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Деятельность по организации конференций и выставок;
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Образование;
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Деятельность санаторно-курортных организаций;
-
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
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Творческая деятельность в области искусств;
-
Деятельность в области спорта, отдыха, развлечений;
-
Ремонт компьютеров и приборов хозяйственно-бытового назначения;
-
Стирка и химчистка;
-
Предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты;
-
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
«Вторая
мера, которую поддержали депутаты ЗакСобрания – снижение налога на имущество
для арендодателей на ту сумму, которую они смогут предоставить в виде скидки
своим арендаторам, она должна быть не менее половины ежемесячного платежа.
Таким образом, для предпринимателей, которые сегодня вынуждены приостановить
свою деятельность, появится возможность снижения стоимости аренды в сложный
период», – прокомментировал заместитель председателя правительства
Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Соответствующие
изменения внесены в областной закон «О налоге на имущество организаций».
Снизить налог на имущество смогут те арендодатели, которые освободят своих
арендаторов от уплаты аренды или понизят ежемесячную арендную плату в размере
не менее, чем на 50% платы, предусмотренной договором аренды. При этом снижение
или освобождение от уплаты аренды должно быть предоставлено на срок
приостановления деятельности арендатора в связи с введением режима повышенной
готовности на территории Ленинградской области. Договора аренды при этом должны
быть заключены не позднее 1 марта 2020 года.
Также
арендодатель не должен в этот период применять к «пострадавшим» арендаторам
штрафы, пени и другие санкции с даты введения режима повышенной готовности на
территории области до 1 октября 2020 года включительно, и не устанавливать
дополнительные платежи с 1 марта до 31 декабря 2020 года.
Если
сумма «скидки» по налогу окажется меньше, чем недополученный доход от платежей
арендаторов, то налоговые льготы для арендодателя могут быть продлены еще на 4
года. Это позволит им компенсировать свои потери.
Напомним,
эти меры поддержки были ранее озвучены в рамках предлагаемых регионом
антикризисных мер.