В Сусанино не говорят про коронавирус, зато там танцуют и поют

Сегодня все структурные подразделения Сусанинского
культурно-досугового центра закрыты - также, как и все детские кружки и секции.
Творческий коллектив Сусанинского культурно-досугового центра решил, что
карантин – не повод отказываться от работы, а значит, стоит продолжать выступать
на сцене и подключать к этому зрителей в модном сейчас онлайн формате.
Организаторской группе, куда вошли режиссер Ирина
Молчанова, художественный руководитель Наталья Водопьянова, редактор Татьяна
Зиновьева и директор Сусаниского КДЦ Иван Балашов, пришлось в кратчайшие сроки
освоить новый формат работы, но этого того стоило.
Каждую субботу утром и вечером в официальной
группе ВКонтакте Сусанинского КДЦ в прямом эфире проходят концерты с
розыгрышами, конкурсами, веселыми шутками и выступлениями артистов
любительского театра «Добрые сердца», организованного на базе учреждения
культуры. Артисты рассказывают, какой праздник приходится на очередной день
концерта, какие традиции с ним связаны, просят своих зрителей поделиться опытом
и рассказать, как они проводят время на самоизоляции.
Во время утреннего эфира в 11.00 проходит
концертная программа для детей «С добрым утром малыши», каждую субботу вечером,
в 17.00, стартует программа «Добрый вечер» для взрослых зрителей. Все желающие
могут присоединиться к эфиру, выйти с артистами на связь и пообщаться.
- Мы решили, что сцена Дома культуры поселка
Сусанино – это место свободное от плохих новостей. Только песни, театральные
постановки и хорошее настроение - при обязательном соблюдении санитарного
режима, - сказал директор Сусанинского КДЦ Иван Балашов.
К акции уже присоединились друзья коллектива культурно-досугового
центра – звезды «Дорожного радио» Афина и Юлианна Ян. В ходе своего выступления
в рамках субботнего концерта «Добрый вечер» они признались, что скучают по
своему зрителю и очень ждут окончания самоизоляции, но сегодня очень важно
оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
- Несмотря на то, что во время выступлений мы не
чувствуем энергетику зрителей из-за пустого зала, мы все равно выкладываемся на
100 %. Тем более, что прямая трансляция позволяет нам общаться и поддерживать
связь и друг друга, - добавил Иван Балашов.
Уважаемые жители Гатчинского района! Отдохните от
новостей и проведите ближайший субботний вечер с артистами Сусанинского
культурно-досугового центра.