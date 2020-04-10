В Сусанино не говорят про коронавирус, зато там танцуют и поют

Сегодня все структурные подразделения Сусанинского культурно-досугового центра закрыты - также, как и все детские кружки и секции. Творческий коллектив Сусанинского культурно-досугового центра решил, что карантин – не повод отказываться от работы, а значит, стоит продолжать выступать на сцене и подключать к этому зрителей в модном сейчас онлайн формате.

Организаторской группе, куда вошли режиссер Ирина Молчанова, художественный руководитель Наталья Водопьянова, редактор Татьяна Зиновьева и директор Сусаниского КДЦ Иван Балашов, пришлось в кратчайшие сроки освоить новый формат работы, но этого того стоило.

Каждую субботу утром и вечером в официальной группе ВКонтакте Сусанинского КДЦ в прямом эфире проходят концерты с розыгрышами, конкурсами, веселыми шутками и выступлениями артистов любительского театра «Добрые сердца», организованного на базе учреждения культуры. Артисты рассказывают, какой праздник приходится на очередной день концерта, какие традиции с ним связаны, просят своих зрителей поделиться опытом и рассказать, как они проводят время на самоизоляции.

Во время утреннего эфира в 11.00 проходит концертная программа для детей «С добрым утром малыши», каждую субботу вечером, в 17.00, стартует программа «Добрый вечер» для взрослых зрителей. Все желающие могут присоединиться к эфиру, выйти с артистами на связь и пообщаться.

- Мы решили, что сцена Дома культуры поселка Сусанино – это место свободное от плохих новостей. Только песни, театральные постановки и хорошее настроение - при обязательном соблюдении санитарного режима, - сказал директор Сусанинского КДЦ Иван Балашов.

К акции уже присоединились друзья коллектива культурно-досугового центра – звезды «Дорожного радио» Афина и Юлианна Ян. В ходе своего выступления в рамках субботнего концерта «Добрый вечер» они признались, что скучают по своему зрителю и очень ждут окончания самоизоляции, но сегодня очень важно оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

- Несмотря на то, что во время выступлений мы не чувствуем энергетику зрителей из-за пустого зала, мы все равно выкладываемся на 100 %. Тем более, что прямая трансляция позволяет нам общаться и поддерживать связь и друг друга, - добавил Иван Балашов.

Уважаемые жители Гатчинского района! Отдохните от новостей и проведите ближайший субботний вечер с артистами Сусанинского культурно-досугового центра.