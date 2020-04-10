Выбираем лучшего из «ленинградских домоседов»

В течение трех дней – с 9 по 11 апреля – интернет-пользователи последовательно выберут победителей 3 номинаций: «Лучшее фото», «Лучшее видео» и «Лучший текстовый пост».

Напоминаем, что авторы, чьи посты наберут наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, получат ценные призы — ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и продуктовыми наборами экологичной продукции, производимой в Ленинградской области.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.

Напомним, онлайн-акция #ленинградскийдомосед стартовала 27 марта по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции.

Всего по итогам первого – заявочного – этапа конкурса, пользователи социальных сетей Instagram, ВКонтакте, TikTok и Одноклассники разместили 2 496 фото и видеоматериалов, в которых делились идеями, как нескучно провести время во время карантина.

В отборочном туре жюри конкурса выбрало по 10 финалистов в 3 номинациях: «Лучшее фото», «Лучшее видео» и «Лучший текстовый пост».