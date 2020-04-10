Выбираем лучшего из «ленинградских домоседов»

В
течение трех дней – с 9 по 11 апреля – интернет-пользователи последовательно
выберут победителей 3 номинаций: «Лучшее фото», «Лучшее видео» и «Лучший
текстовый пост».
Напоминаем,
что авторы, чьи посты наберут наибольшее количество голосов в каждой из
номинаций, получат ценные призы — ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, все
участники голосования также будут премированы подарочными сертификатами и
продуктовыми наборами экологичной продукции, производимой в Ленинградской
области.
Подведение
итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.
Напомним,
онлайн-акция #ленинградскийдомосед стартовала 27 марта по инициативе
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции.
Всего
по итогам первого – заявочного – этапа конкурса, пользователи социальных сетей
Instagram, ВКонтакте, TikTok и Одноклассники разместили 2 496 фото и
видеоматериалов, в которых делились идеями, как нескучно провести время во
время карантина.
В
отборочном туре жюри конкурса выбрало по 10 финалистов в 3 номинациях: «Лучшее
фото», «Лучшее видео» и «Лучший текстовый пост».