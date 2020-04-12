Экспресс-тесты поступили в Ленинградскую область

От взятия крови до получения результата –всего 10 минут.

Председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин отметил: «В первую очередь, новые тесты будем использовать для пациентов, поступающих с так называемой внебольничной пневмонией, когда требуется оперативное решение о маршрутизации больного - в инфекционный госпиталь или в обычную больницу. И потом - обязательно будем контролировать результат обычным тестом. Если эффективность экспресс-тестирования подтвердится, переведем лаборатории региона на новые тесты».

Первыми получат тесты Ленинградская областная, Кингисеппская и Гатчинская больницы, в ближайшее время партии будут направлены и в другие временные госпитали, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекцией. Тестирование будет проводиться в первую очередь для пациентов с пневмонией.