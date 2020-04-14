Говорят, права продлят…

Ранее Федерация автовладельцев России обратилась к
правительству с предложением автоматически продлить срок действия водительских
прав на полгода. Как отметили инициаторы, на данный момент при обмене
водительского удостоверения, с момента выдачи которого прошло 10 лет, требуется
медицинская справка. При этом людей призывают оставаться дома, а сами комиссии
закрыты.
Как сообщается на сайте «мвд.рф», 10-го апреля состоялось заседание Оперативного
штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории
Российской Федерации. Первый заместитель
министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой проинформировал,
в том числе, участников мероприятия о продлении сроков действия паспортов российских
граждан, водительских удостоверений, патентов, разрешений на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Первый замминистра дал
указание руководителям территориальных органов МВД исключить факты:
- задержания физических
лиц, осуществляющих перевозку продуктов питания, медикаментов, комплектующих
бытовой техники, семян и посадочного материала, а также некоторых иных грузов;
- привлечения граждан,
имеющих недействительные паспорта гражданина РФ либо национальные водительские
удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной
ответственности;
- привлечения к
административной ответственности родителей (опекунов) несовершеннолетних детей,
не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением
14-летнего возраста.
Однако по состоянию на
13-е апреля никаких официальных документов, позволяющих ездить с просроченными
правами, нет. Но они планируются. Во-первых, президент поручил подготовить нормативный акт об
автоматическом продлении истёкших прав на срок не менее чем три месяца.
Во-вторых, во исполнение указания Президента в МВД РФ приняли поручение представить
конкретные предложения по данному вопросу.
Правда,
о конкретной дате в официальных источниках речи не идет. В Сети многие издания
пишут о том, что автоматическое продление водительских прав хотят сделать до 15
июля 2020 года. Таких сроков не называлось. Но, если говорить о трехмесячной
отсрочке, тот этот период как раз и истекает в середине лета.