Говорят, права продлят…

Ранее Федерация автовладельцев России обратилась к правительству с предложением автоматически продлить срок действия водительских прав на полгода. Как отметили инициаторы, на данный момент при обмене водительского удостоверения, с момента выдачи которого прошло 10 лет, требуется медицинская справка. При этом людей призывают оставаться дома, а сами комиссии закрыты.

Как сообщается на сайте «мвд.рф», 10-го апреля состоялось заседание Оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории Российской Федерации. Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой проинформировал, в том числе, участников мероприятия о продлении сроков действия паспортов российских граждан, водительских удостоверений, патентов, разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Первый замминистра дал указание руководителям территориальных органов МВД исключить факты:

- задержания физических лиц, осуществляющих перевозку продуктов питания, медикаментов, комплектующих бытовой техники, семян и посадочного материала, а также некоторых иных грузов;

- привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина РФ либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности;

- привлечения к административной ответственности родителей (опекунов) несовершеннолетних детей, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением 14-летнего возраста.

Однако по состоянию на 13-е апреля никаких официальных документов, позволяющих ездить с просроченными правами, нет. Но они планируются. Во-первых, президент поручил подготовить нормативный акт об автоматическом продлении истёкших прав на срок не менее чем три месяца. Во-вторых, во исполнение указания Президента в МВД РФ приняли поручение представить конкретные предложения по данному вопросу.

Правда, о конкретной дате в официальных источниках речи не идет. В Сети многие издания пишут о том, что автоматическое продление водительских прав хотят сделать до 15 июля 2020 года. Таких сроков не называлось. Но, если говорить о трехмесячной отсрочке, тот этот период как раз и истекает в середине лета.