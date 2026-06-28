В 7 поселках и деревнях Гатчинского округа 28 июня остановят котельные
АО «Коммунальные системы Гатчинского района» сообщили о плановых работах на котельных с 28 июня 2026 года, которые станут причиной отключения горячего водоснабжения.
Рубрики: ЖКХ
В связи с плановыми работами на котельных с 28.06.26 и до окончания работ 01.07.26 будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:
п. Новый Свет,
д. Белогорка,
д. Малое Верево,
д. Сяськелево,
д. Куровицы,
п. Пудость,
п. Войсковицы.
Ранее МУП «Тепловые сети» города Гатчины сообщили, что на период проведения плановых работ будет прекращена подача горячего водоснабжения:
- котельная № 11 (центральная часть города, микрорайон Въезд, микрорайон Хохлово поле) — с 29 июня по 12 июля (14 дней);
- котельная № 10 (микрорайон Аэродром, микрорайон Мариенбург) — с 13 по 26 июля (14 дней);
- котельная № 8 (деревня Вайялово) — с 20 по 24 июля (5 дней).
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