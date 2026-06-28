Кто останется без света 29 июня в Гатчинском округе

Многие убеждены: вокал – дело молодых, а в зрелом возрасте голос уже не тот. Но участники Карташевского народного хора на протяжении многих лет разбивают этот стереотип, доказывая, что петь можно и нужно в любом возрасте. Пение – источник радости, вдохновения, здоровья и силы.