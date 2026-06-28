Кто останется без света 29 июня в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
29.06.2026 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка (часть).
29.06.26 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
СНТ «Кобринское»,
СНТ «Флора»,
СНТ «Волна»,
СНТ «Яблонька».
29.06.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (часть).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.