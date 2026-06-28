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Кто останется без света 29 июня в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

29.06.2026 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка (часть).

 

29.06.26 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

СНТ «Кобринское»,

СНТ «Флора»,

СНТ «Волна»,

СНТ «Яблонька».

 

29.06.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (часть).