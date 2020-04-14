Пасхальные службы и освящение яств пройдут на открытом воздухе

В интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) напомнил, что Патриарх призвал всех верующих сидеть дома. Большинство это указание соблюдает.

- Праздник Воскресения – это праздник победы над смертью. Мы обязательно будем праздновать Пасху, даже если не получится прийти в храм, - сказал Владыка.

По поводу народной традиции посещения кладбищ в субботу накануне Пасхи и в сам праздник, он обратил внимание, что празднование Пасхи не заключается в посещении кладбища. Более того, в Гатчинском районе в связи с эпидемией они уже закрыты для посещения с 11 апреля. Пасхальная неделя – это время, когда вообще не совершается никаких заупокойных поминовений.

Владыка призвал верующих к радости от самого факта Воскресения Спасителя. Он верит в то, что даже отсутствие троекратных поцелуев не омрачит пасхальную радость ни духовенства, ни прихожан. А возможность выразить ее и поделиться ею есть и сейчас. Всякая ситуация кризиса – это и ситуация новых возможностей. Сегодня у верующих появилась уникальная возможность – создавать то, что апостол Павел называл «домашней церковью». Каждая семья у себя дома внутри своей домашней церкви может и куличи испечь, и пасхи изготовить, и разговеться в пасхальную ночь после просмотра трансляции Патриаршего Пасхального Богослужения из храма Христа Спасителя.

- Давайте не будем драматизировать ситуацию. Несколько поколений в нашей стране жило в условиях гонений на Церковь. В 30-е годы большинство храмов было закрыто, священники расстреляны, во многих городах и селах вообще невозможно было ни в храм прийти, ни причаститься, ни ребенка покрестить. И так Церковь жила годами. Сейчас, слава Богу, ничего этого нет. У нас есть полная свобода жить полноценной церковной жизнью. Мы лишь временно оказались в ситуации, когда нам предписана самоизоляция. Давайте пройдем через это время со смирением и спокойствием. Давайте общими усилиями сохраним как можно больше человеческих жизней. За это каждого из нас Господь наградит. А за беспечность накажет. Не должно быть сейчас никакого уныния, страха, паники, беспокойства. Надо перестать отчаиваться и надо создавать свои домашние маленькие церкви. Так и переживем эту напасть, - напутствовал Владыка.

Пасхальные службы и освящение яств в епархиях Ленинградской области будут проводиться на открытом воздухе.

Представители епархий согласовали свое обращение к верующим:

«Дорогие прихожане!

Русская Православная Церковь призывает всех строго соблюдать предписания санитарных служб.

Просим всех вас, в особенности тех прихожан, которые относятся к группе риска, воздержаться в эти святые дни от посещения храмов ради блага ближних и с чувством смиренного принятия Промысла Божия, ибо «любящим Бога вся поспешествуют во благое».

Службы в храмах не прекращаются, призываем вас и дома разделить с нами общее молитвенное деление.

Тех же из вас, кто принял решение прийти в храм, призываем строго придерживаться следующих рекомендаций врачей: стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров; носить защитные маски. Исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику.

От посещения храмов следует воздержаться так же и в случае появления симптомов ОРВИ или иных болезней (Божие благословение да прибудет со всеми нами!)

В этом году Пасхальные Богослужения будут совершаться на храмовых территориях, открытом воздухе.

В эти пасхальные дни все храмы Русской Православной Церкви будут открыты. Однако, Богослужения пройдут на открытом воздухе.

Освещение пасхальных яств (куличей, яиц) будут освещаться так же на храмовых территориях с соблюдением всех санитарных предписаний».

Подготовила Татьяна Можаева