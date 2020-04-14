Пасхальные службы и освящение яств пройдут на открытом воздухе

В интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей
Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) напомнил,
что Патриарх призвал всех верующих сидеть дома. Большинство
это указание соблюдает.
- Праздник Воскресения – это праздник победы над смертью. Мы
обязательно будем праздновать Пасху, даже если не получится прийти в храм, -
сказал Владыка.
По поводу народной традиции посещения кладбищ в субботу накануне Пасхи и в сам праздник, он обратил
внимание, что
празднование Пасхи не заключается в посещении кладбища. Более того, в
Гатчинском районе в связи с эпидемией они уже закрыты для посещения с 11
апреля. Пасхальная неделя – это время, когда вообще не совершается никаких
заупокойных поминовений.
Владыка
призвал верующих к радости от самого факта Воскресения Спасителя. Он верит в
то, что даже отсутствие троекратных поцелуев не омрачит пасхальную радость ни
духовенства, ни прихожан. А возможность выразить ее и поделиться ею
есть и сейчас. Всякая ситуация кризиса
– это и ситуация новых возможностей. Сегодня у верующих появилась уникальная
возможность – создавать то, что апостол Павел называл «домашней
церковью». Каждая семья у себя дома внутри своей домашней церкви может
и куличи испечь, и пасхи изготовить, и разговеться в пасхальную ночь после
просмотра трансляции Патриаршего Пасхального Богослужения из храма Христа
Спасителя.
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Давайте не будем драматизировать ситуацию. Несколько поколений в нашей стране
жило в условиях гонений на Церковь. В 30-е годы большинство храмов было
закрыто, священники расстреляны, во многих городах и селах вообще невозможно
было ни в храм прийти, ни причаститься, ни ребенка покрестить. И так Церковь
жила годами. Сейчас, слава Богу, ничего этого нет. У нас есть полная свобода
жить полноценной церковной жизнью. Мы лишь временно оказались в ситуации, когда
нам предписана самоизоляция. Давайте пройдем через это время со смирением и
спокойствием. Давайте общими усилиями сохраним как можно больше человеческих
жизней. За это каждого из нас Господь наградит. А за беспечность накажет. Не
должно быть сейчас никакого уныния, страха, паники, беспокойства. Надо перестать отчаиваться и надо создавать свои
домашние маленькие церкви. Так и переживем эту напасть, - напутствовал Владыка.
Пасхальные службы и освящение яств
в епархиях Ленинградской области будут проводиться на открытом воздухе.
Представители
епархий согласовали свое обращение к верующим:
«Дорогие
прихожане!
Русская
Православная Церковь призывает всех строго соблюдать предписания санитарных
служб.
Просим
всех вас, в особенности тех прихожан, которые относятся к группе риска,
воздержаться в эти святые дни от посещения храмов ради блага ближних и с
чувством смиренного принятия Промысла Божия, ибо «любящим Бога вся
поспешествуют во благое».
Службы
в храмах не прекращаются, призываем вас и дома разделить с нами общее
молитвенное деление.
Тех
же из вас, кто принял решение прийти в храм, призываем строго придерживаться
следующих рекомендаций врачей: стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5
метров; носить защитные маски. Исповедующимся готовить список совершенных ими
грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику.
От
посещения храмов следует воздержаться так же и в случае появления симптомов
ОРВИ или иных болезней (Божие благословение да прибудет со всеми нами!)
В
этом году Пасхальные Богослужения будут совершаться на храмовых территориях,
открытом воздухе.
В
эти пасхальные дни все храмы Русской Православной Церкви будут открыты. Однако,
Богослужения пройдут на открытом воздухе.
Освещение
пасхальных яств (куличей, яиц) будут освещаться так же на храмовых территориях
с соблюдением всех санитарных предписаний».
Подготовила Татьяна
Можаева