Уборщица подарила мошенникам два миллиона

9-го апреля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 59-летней жительницы Гатчины, работающей уборщицей на предприятии. Днем ранее ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником сбербанка и, введя в заблуждение, похитил с ее счета более двух миллионов рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

6-го апреля в гатчинскую полицию поступило сразу несколько заявлений от обманутых владельцев банковских карт. У жительницы Гатчины при неизвестных обстоятельствах с карты сбербанка были списаны деньги в сумме более 17 тысяч рублей. 30-летнему жителю Малого Верево позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности, сказал, что с его карты пытаются снять деньги в другом регионе – необходимо перевести все средства на резервный счет. После этого владелец карты снял деньги и перевел на счет, указанный мошенником. 150 тысяч рублей канули в Лету…

В полицию обратился житель Гатчины, который покупал детскую коляску, а вместо этого с его банковского счета похитили 5000 рублей. Полиция провела проверку, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Жителя Корпиково обманули на сайте «Авито». Он нашел там объявление о продаже велосипеда «Кронус» стоимостью 9700 рублей. Продавец по имени Наталья сообщила, что нужно оплатить доставку – 1400 рублей. Покупателю отправили ссылку на сайт Boxbery, он заполнил все реквизиты, оформил заказ и перевел со своей карты более 11 тысяч рублей. Велосипед должен был прибыть по почте через два дня. Но прошла неделя, а ни товара, ни денег покупателю не поступило. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.