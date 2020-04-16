Аисты возвращаются — значит, всё будет хорошо!

Жители деревень
Гатчинского района долго ждали своих любимцев, ревниво отслеживая их
возвращение в соседние регионы. И вот эти белые большие птицы стали
возвращаться и к нам. «Наши аисты прилетели!» - радостно рапортуют жители
Антелево, Руссолово, Пустошки, Пижмы, Котельниково...
Особая радость в деревне
Антелево — здесь уже заселены все три гнезда, чего в этой деревне не
наблюдалось уже давно. Автомобилисты, часто проезжающие через Выру, уже
привычно смотрят в сторону придорожного трактира «У Самсона Вырина» - на
высокую, видную издалека башню, где аисты селятся вот уже почти двадцать лет.
«Это
НАШИ аисты!»
Жители гатчинских
деревень уже привычно делятся своими радостными наблюдениями в группе «Белые
аисты Ленинградской области» в социальной сети ВКонтакте. Именно здесь
выкладывается вся известная информация о распространении, жизни и повадках этих
больших и прекрасных птиц.
Напомним, эта
замечательная группа возникла в рамках проекта «Белые аисты Гатчинского
района», который заработал несколько лет при экологическом объединении
Гатчинского Дома детского творчества «Журавушка». Под руководством биолога
Людмилы Чиринскайте школьники выезжали в места обитания птиц, фотографировали
гнезда, расспрашивали местных жителей. Со временем возникла целая карта мест
гнездования аистов Ленинградской области.
«Мы много где бывали,
наблюдая за птицами: и в Высокоключевом, и в Борисово, и в Большево, и в
Озерешно, и в Лисино-Корпусе, и в Большом Заречье, в Пустошке, в Тяглино, в
Кезелево, в Межно, в Лукашах, в Шаглино, в Тайцах... Везде-везде! И везде и
всегда мы слышали одно и то же: «Это НАШИ аисты!» - отмечает на страничке
группы Людмила Чиринскайте.
Дождавшись возвращения
аистов, жители деревень всячески оберегают их семьи на протяжении всего периода
гнездования.
Что
собой представляет аистиная «квартира»?
Белые аисты прилетают в
Ленинградскую область обычно с 23 марта по 9 апреля, хотя иногда сроки прилета
сдвигаются. Как правило, они возвращаются в свои старые гнезда, расположенные
на башнях, столбах или старых деревьях неподалеку от человеческого жилья.
Первым обычно прилетает самец, который, дожидаясь своей самки, начинает
обустраивать гнездо.
Гнёзда, в которых аисты
живут по много лет, постепенно увеличиваются в размерах, так как птицы их
надстраивают. Старые гнёзда могут достигать 2 метров в диаметре, 3-4 метров в
высоту и веса около 1-2 тонн!
В полной аистиной кладке
обычно бывает от двух до пяти яиц. Родители по очереди насиживают яйца в
течение 33—34 дней. Вылупившиеся птенцы беспомощные, но зрячие. Известно, что
свои яйца аисты откладывают одно за другим каждые три дня, так что аистята в
гнезде подрастают разновозрастные.
Активные
и прожорливые!
Как рассказывает Людмила
Чиринскайте, аисты едят практически все, что движется и может пройти в клюв.
Взрослые аисты питаются насекомыми, лягушками, грызунами, могут даже разорять
устроенные на земле птичьи гнезда. Птенцов выкармливают в основном дождевыми
червями. Чтобы прокормить птенцов, аист набирает полный клюв всякой живности.
Все это бросается в гнездо, в котором сразу начинается настоящая свалка среди
птенцов.
Птенцы учатся летать еще
в гнезде, становясь полностью самостоятельными в возрасте семидесяти дней. В
начале августа в полях после сенокоса, в низинах и болотцах, где есть
достаточно корма, появляются большие группы птиц – слётки, молодежь, старики.
Аисты целыми стаями могут ходить за сенокосными машинами, выхватывая лягушек
буквально из-под колес. В конце августа молодые птицы улетают на зимовку, без
взрослых птиц, ведомые инстинктом. Взрослые аисты улетают позднее — в сентябре.
Продолжительность жизни белого аиста составляет примерно 20—21 год.
* * *
За минувшие несколько лет
исследовательский школьный проект по изучению популяции белых аистов в
Гатчинском работе естественно перешел в проект народный. Помочь собирать
сведения об аистах может каждый житель Ленинградской области и, конечно же,
Гатчинского района. Информацию можно передавать в группу в социальной сети
ВКонтакте «Белые аисты Ленинградской области» (https://vk.com/public121544238).