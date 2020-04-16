Аисты возвращаются — значит, всё будет хорошо!

Жители деревень Гатчинского района долго ждали своих любимцев, ревниво отслеживая их возвращение в соседние регионы. И вот эти белые большие птицы стали возвращаться и к нам. «Наши аисты прилетели!» - радостно рапортуют жители Антелево, Руссолово, Пустошки, Пижмы, Котельниково...

Особая радость в деревне Антелево — здесь уже заселены все три гнезда, чего в этой деревне не наблюдалось уже давно. Автомобилисты, часто проезжающие через Выру, уже привычно смотрят в сторону придорожного трактира «У Самсона Вырина» - на высокую, видную издалека башню, где аисты селятся вот уже почти двадцать лет.

«Это НАШИ аисты!»

Жители гатчинских деревень уже привычно делятся своими радостными наблюдениями в группе «Белые аисты Ленинградской области» в социальной сети ВКонтакте. Именно здесь выкладывается вся известная информация о распространении, жизни и повадках этих больших и прекрасных птиц.

Напомним, эта замечательная группа возникла в рамках проекта «Белые аисты Гатчинского района», который заработал несколько лет при экологическом объединении Гатчинского Дома детского творчества «Журавушка». Под руководством биолога Людмилы Чиринскайте школьники выезжали в места обитания птиц, фотографировали гнезда, расспрашивали местных жителей. Со временем возникла целая карта мест гнездования аистов Ленинградской области.

«Мы много где бывали, наблюдая за птицами: и в Высокоключевом, и в Борисово, и в Большево, и в Озерешно, и в Лисино-Корпусе, и в Большом Заречье, в Пустошке, в Тяглино, в Кезелево, в Межно, в Лукашах, в Шаглино, в Тайцах... Везде-везде! И везде и всегда мы слышали одно и то же: «Это НАШИ аисты!» - отмечает на страничке группы Людмила Чиринскайте.

Дождавшись возвращения аистов, жители деревень всячески оберегают их семьи на протяжении всего периода гнездования.

Что собой представляет аистиная «квартира»?

Белые аисты прилетают в Ленинградскую область обычно с 23 марта по 9 апреля, хотя иногда сроки прилета сдвигаются. Как правило, они возвращаются в свои старые гнезда, расположенные на башнях, столбах или старых деревьях неподалеку от человеческого жилья. Первым обычно прилетает самец, который, дожидаясь своей самки, начинает обустраивать гнездо.

Гнёзда, в которых аисты живут по много лет, постепенно увеличиваются в размерах, так как птицы их надстраивают. Старые гнёзда могут достигать 2 метров в диаметре, 3-4 метров в высоту и веса около 1-2 тонн!

В полной аистиной кладке обычно бывает от двух до пяти яиц. Родители по очереди насиживают яйца в течение 33—34 дней. Вылупившиеся птенцы беспомощные, но зрячие. Известно, что свои яйца аисты откладывают одно за другим каждые три дня, так что аистята в гнезде подрастают разновозрастные.

Активные и прожорливые!

Как рассказывает Людмила Чиринскайте, аисты едят практически все, что движется и может пройти в клюв. Взрослые аисты питаются насекомыми, лягушками, грызунами, могут даже разорять устроенные на земле птичьи гнезда. Птенцов выкармливают в основном дождевыми червями. Чтобы прокормить птенцов, аист набирает полный клюв всякой живности. Все это бросается в гнездо, в котором сразу начинается настоящая свалка среди птенцов.

Птенцы учатся летать еще в гнезде, становясь полностью самостоятельными в возрасте семидесяти дней. В начале августа в полях после сенокоса, в низинах и болотцах, где есть достаточно корма, появляются большие группы птиц – слётки, молодежь, старики. Аисты целыми стаями могут ходить за сенокосными машинами, выхватывая лягушек буквально из-под колес. В конце августа молодые птицы улетают на зимовку, без взрослых птиц, ведомые инстинктом. Взрослые аисты улетают позднее — в сентябре. Продолжительность жизни белого аиста составляет примерно 20—21 год.

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За минувшие несколько лет исследовательский школьный проект по изучению популяции белых аистов в Гатчинском работе естественно перешел в проект народный. Помочь собирать сведения об аистах может каждый житель Ленинградской области и, конечно же, Гатчинского района. Информацию можно передавать в группу в социальной сети ВКонтакте «Белые аисты Ленинградской области» (https://vk.com/public121544238).