Как будут работать МФЦ в праздничные дни?

Центры «Мои Документы» сократят рабочий день на 1 час (с 9.00 до 20.00) в предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая. 1 мая и 9 мая МФЦ не работают. Со 2 мая и с 10 мая центры госуслуг начнут работать в обычном режиме по предварительной записи.

МФЦ «Колтуши» в предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая – рабочий день сократится на 1 час (с 11.00 до 19.00). Колтушский центр не работает с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. С 6 и с 12 мая центр начнет работать в обычном режиме по предварительной записи.

Офисы «МФЦ для бизнеса» 30 апреля и 8 мая работают с 9.00 до 17.00. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая центры не работают. С 6 и с 12 мая бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме.

Напоминаем, что центры «Мои Документы» работают в ограниченном режиме по предварительной записи для оказания социально значимых услуг.

Записаться на прием или выдачу документов можно на сайте mfc47.ru или по телефону филиала, в который планируется обращение. Задать вопросы граждане могут по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47 или, написав сообщение официальные соцсети МФЦ в Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники.

Также услуги можно получить в электронном виде с помощью порталов госуслуг gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru.