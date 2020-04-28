Школьники – о своих семьях в годы войны

Встреча солдата с пожилой матерью на фоне деревенского домика, дым от орудий ранним утром, первая помощь раненому бойцу — ученики младших классов ленинградских школ рисуют войну, какой они ее представляют по рассказам своих родственников. Не менее пронзительны сочинения старших ребят: кто-то вспоминает истории бабушек и дедушек, кто-то размышляет о том, смогли бы они сами сейчас воевать, а кто-то с гордостью говорит о том, что семейный архив стал частью музейной экспозиции.

Школьники отправили 1583 рисунка и 1594 сочинения на муниципальный этап конкурса «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», который проводят комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и центр «Ладога». Жюри предстоит выбрать 175 сочинений и 106 рисунков, которые пойдут в региональный этап.

Рисунки будут оцениваться в двух возрастных категориях - 1-2 классы и 3-4 классы, сочинения - 5-7 классы и 8-10 классы.

Сейчас члены жюри работают в дистанционном режиме, к 9 мая станут известны имена призеров и победителей.

Конкурс проводится по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Года Памяти и славы в Российской Федерации и Года Победителей в Ленинградской области в 2020 году.