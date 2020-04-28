Школьники – о своих семьях в годы войны

Встреча
солдата с пожилой матерью на фоне деревенского домика, дым от орудий ранним
утром, первая помощь раненому бойцу — ученики младших классов ленинградских
школ рисуют войну, какой они ее представляют по рассказам своих родственников.
Не менее пронзительны сочинения старших ребят: кто-то вспоминает истории
бабушек и дедушек, кто-то размышляет о том, смогли бы они сами сейчас воевать,
а кто-то с гордостью говорит о том, что семейный архив стал частью музейной
экспозиции.
Школьники
отправили 1583 рисунка и 1594 сочинения на муниципальный этап конкурса «Моя
семья в годы Великой Отечественной войны», который проводят комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области и центр «Ладога». Жюри
предстоит выбрать 175 сочинений и 106 рисунков, которые пойдут в региональный
этап.
Рисунки
будут оцениваться в двух возрастных категориях - 1-2 классы и 3-4 классы,
сочинения - 5-7 классы и 8-10 классы.
Сейчас
члены жюри работают в дистанционном режиме, к 9 мая станут известны имена
призеров и победителей.
Конкурс
проводится по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, Года Памяти и славы в Российской Федерации и Года
Победителей в Ленинградской области в 2020 году.