Справку об участии в СВО оформят в МФЦ в день обращения
Теперь в МФЦ Ленинградской области участники СВО могут в ускоренном режиме оформить и получить справку об участии в специальной военной операции.
Документ оформляется в день обращения в любом филиале, отделе или удаленном рабочем месте МФЦ Ленинградской области.
За оформлением документа может обратиться гражданин, который в настоящее время принимает участие в спецоперации по направлению Минобороны России. Документ необходим для получения участниками СВО положенных мер социальной поддержки.
Справка подтверждает факт участия в СВО и выдается заявителю в виде документа на бумажном носителе, заверенном подписью и печатью специалиста МФЦ.
Ранее на оформление данного документа для действующих участников СВО требовалось от четырех до тридцати дней, теперь же справка оформляется в МФЦ за считанные минуты. Подробнее о документах и порядке оформления – на сайте.
Помимо МФЦ данную справку также можно получить на портале «Госуслуги».
Для граждан, которые ранее принимали участие в СВО, а также для членов семей участников СВО порядок оформления справки остается прежним – срок оформления не менее 4 дней. Подробнее о сервисе – на сайте МФЦ.