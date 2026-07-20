Справку об участии в СВО оформят в МФЦ в день обращения

Документ оформляется в день обращения в любом филиале, отделе или удаленном рабочем месте МФЦ Ленинградской области.

За оформлением документа может обратиться гражданин, который в настоящее время принимает участие в спецоперации по направлению Минобороны России. Документ необходим для получения участниками СВО положенных мер социальной поддержки.

Справка подтверждает факт участия в СВО и выдается заявителю в виде документа на бумажном носителе, заверенном подписью и печатью специалиста МФЦ.

Ранее на оформление данного документа для действующих участников СВО требовалось от четырех до тридцати дней, теперь же справка оформляется в МФЦ за считанные минуты. Подробнее о документах и порядке оформления – на сайте.

Помимо МФЦ данную справку также можно получить на портале «Госуслуги».

Для граждан, которые ранее принимали участие в СВО, а также для членов семей участников СВО порядок оформления справки остается прежним – срок оформления не менее 4 дней. Подробнее о сервисе – на сайте МФЦ.