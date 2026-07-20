На участке федеральной трассы А-120 между Сяськелево и Тяглино в Ленинградской области введут реверсивное движение

«В связи с производством работ по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройству датчиков автоматических дорожных метеостанций и восстановлению обочин в период с 22 июля по 30 августа будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, на участке федеральной трассы А-120 с 50 по 61 километр, между деревнями Сяськелево и Тяглино Гатчинского муниципального округа. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.