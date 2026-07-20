Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 23:00 20.07.2026 до 06:00 21.07.2026 один раз на 30 минут
Пудомягское ТУ:
д. Покровская,
д. Марьино,
КП «Графская усадьба»,
КП «Павловские дачи».
с 23:00 21.07.2026 до 06:00 22.07.2026 один раз на 30 минут
Пудомягское ТУ:
д. Покровская,
д. Марьино,
КП «Графская усадьба»,
КП «Павловские дачи».
21.07.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Покровская(частично).
21.07.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично),
д. Коргузи.
21.07.2026 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Эду,
п. Елизаветино (частично),
д. Луйсковицы,
д. Таровицы.
21.07.2026 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево(частично).
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