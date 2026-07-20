Жители Гатчинского муниципального округа станут первыми зрителями главного культурного события июля
21 июля у подножия Казанского храма в Вырице, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, развернётся концерт-спектакль, который даст старт масштабному проекту «Душа русской цивилизации». Цикл музыкально-театральных постановок создаётся под руководством Юрия Башмета, а его первый аккорд прозвучит именно в Ленинградской области.
В основе концерта «От Меня это было» — поэтическое завещание преподобного Серафима Вырицкого. В нём монашеское слово сплетается с хоровым многоголосием. На сцене — звёздный состав: актёр Андрей Мерзликин, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хор Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Событие проходит в формате телевизионной съёмки, а потому вход на площадку — строго по пригласительным. Но все жители Гатчинского муниципального округа смогут увидеть прямую трансляцию концерта в шести культурных центрах:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1 «Гатчинский ГДК»;
п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20 «Вырицкий КДЦ»;
п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 20 «Дружногорский КДЦ»;
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 17 «ЦБС г. Гатчины»;
п. Лукаши, ул. Ижорская, д. 8 «Пудомягский КДЦ»;
г. Коммунар, Антропшинская ул., д. 293 «ЦКиДТ города Коммунара».
Начало в 19:00!
Провести июльский вечер можно именно так. Приходите — и услышьте, как рождается новая глава отечественной культуры.