Жители Гатчинского муниципального округа станут первыми зрителями главного культурного события июля

В основе концерта «От Меня это было» — поэтическое завещание преподобного Серафима Вырицкого. В нём монашеское слово сплетается с хоровым многоголосием. На сцене — звёздный состав: актёр Андрей Мерзликин, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хор Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Событие проходит в формате телевизионной съёмки, а потому вход на площадку — строго по пригласительным. Но все жители Гатчинского муниципального округа смогут увидеть прямую трансляцию концерта в шести культурных центрах:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1 «Гатчинский ГДК»;

п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20 «Вырицкий КДЦ»;

п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 20 «Дружногорский КДЦ»;

г. Гатчина, ул. Володарского, д. 17 «ЦБС г. Гатчины»;

п. Лукаши, ул. Ижорская, д. 8 «Пудомягский КДЦ»;

г. Коммунар, Антропшинская ул., д. 293 «ЦКиДТ города Коммунара».

Начало в 19:00!

Провести июльский вечер можно именно так. Приходите — и услышьте, как рождается новая глава отечественной культуры.