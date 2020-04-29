Профилактические патрули призывают к благоразумию

Ежедневные рейды, по
поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, проходят в
населенных пунктах, где больше всего заразившихся новым вирусов, в том числе и
в Гатчине. Одни патрулируют дворы и общественные пространства, другие –
предприятия и объекты торговли, третьи – открытые парковые зоны.
Рейды проводятся
практически каждый день. Патрули следят за соблюдением режима самоизоляции,
занимаются профилактикой весенних пожаров, составляют протоколы и проводят
разъяснительные беседы.
Очередной рейд прошел в
субботу, 25 апреля, в Приоратском парке. Как работают профилактические патрули?
- Протоколы – это не самоцель. В первую
очередь, во главу угла поставлена профилактическая работа с жителями. Наша зона
патрулирования – парки, парковые зоны, где привыкли отдыхать гатчинцы, -
пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Гатчинского района Иван Владимирович Богатников.
В патрулировании приняли
участие старший участковый, майор полиции Виталий Георгиевич Петров и главный
специалист отдела ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Управление
безопасности, гражданской защиты населения
и территории» Татьяна Владимировна Павлова.
В ходе проверки была
обследована территория Приоратского парка, прилегающая в Черному озеру и озеру
Филькино, от Гатчинского Дома культуры до Приоратского дворца и далее по парку
к школе №4 и Варшавскому вокзалу.
В выходные дни народа в
парковых зонах немало. За три дня, с пятницы по воскресение, участники
патрулирования провели 38 профилактических бесед с жителями. В пятницу в
Орловой роще было потушено два очага возгорания.