Профилактические патрули призывают к благоразумию

Ежедневные рейды, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, проходят в населенных пунктах, где больше всего заразившихся новым вирусов, в том числе и в Гатчине. Одни патрулируют дворы и общественные пространства, другие – предприятия и объекты торговли, третьи – открытые парковые зоны.

Рейды проводятся практически каждый день. Патрули следят за соблюдением режима самоизоляции, занимаются профилактикой весенних пожаров, составляют протоколы и проводят разъяснительные беседы.

Очередной рейд прошел в субботу, 25 апреля, в Приоратском парке. Как работают профилактические патрули?

- Протоколы – это не самоцель. В первую очередь, во главу угла поставлена профилактическая работа с жителями. Наша зона патрулирования – парки, парковые зоны, где привыкли отдыхать гатчинцы, - пояснил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Иван Владимирович Богатников.

В патрулировании приняли участие старший участковый, майор полиции Виталий Георгиевич Петров и главный специалист отдела ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Татьяна Владимировна Павлова.

В ходе проверки была обследована территория Приоратского парка, прилегающая в Черному озеру и озеру Филькино, от Гатчинского Дома культуры до Приоратского дворца и далее по парку к школе №4 и Варшавскому вокзалу.

В выходные дни народа в парковых зонах немало. За три дня, с пятницы по воскресение, участники патрулирования провели 38 профилактических бесед с жителями. В пятницу в Орловой роще было потушено два очага возгорания.