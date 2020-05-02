Почётный житель посёлка Тайцы

Отец нашего героя, Гордиан Николаевич Косьянковский, имел польские корни и стоял у истоков зарождения отечественного кинематографа, был его распространителем: возил и показывал кинофильмы по дачным местностям и селам. В тридцатые годы он работал агентом в совхозе «Володарский». Мать, Мария Васильевна Дедова, происходила из дворянской семьи. Кроме него в семье воспитывались еще три брата.

Юрий окончил Володарскую среднюю школу. В 1940 году поступил учиться в Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. Уже в первые дни войны он был призван в Красную армию. Его отправили в 46-й отдельный батальон связи, который находился в городе Горьком. В октябре 1941 года рядовой Касьянковский был зачислен курсантом в Муромское военное училище связи. После его окончания, в июле 1942 года, он служил в Москве командиром взвода резерва офицерского состава, а уже в августе был отправлен на Сталинградский фронт командиром радиовзвода 669-го стрелкового полка 212 стрелковой дивизии.

Военные события трагическим образом отразились на всех представителях семьи Косьянковских. Еще до прихода немцев в Володарку в их дом попала бомба, и он сгорел вместе со старшим братом-инвалидом Вадимом. Отца и матери в этот момент не было дома, и они остались живы. Чудом осталась жива и четырехлетняя дочка другого сына – Вианора, которая успела выбежать из горящего дома.

Другой брат Юрия – Авенир, студент физико-математического факультета Ленинградского государственного университета, очень талантливый юноша, прибавив себе год, записался в народное ополчение и был отправлен на фронт. Вражеская пуля настигла красноармейца-пулеметчика на Лужском оборонительном рубеже у деревни Беседа Волосовского района в августе 1941 года.

Ворвавшиеся в поселок фашисты вскоре угнали все трудоспособное население Володарки в фильтрационный гражданский концлагерь в Красное Село, а еще через некоторое время отправили в Тайцы. Так Косьянковские: отец, мать и внучка оказались в Таицком концлагере для гражданских лиц, расположенном на окраине поселка. Здесь они познали все ужасы фашизма, работая на торфоразработках. Во многом их жизнь спасло то, что Мария Васильевна хорошо знала немецкий язык. В 1943 году Косьянковских вместе с другими узниками отправили в Гатчину, откуда в товарном вагоне угнали в Латвию, где они работали на хозяев. Латышское население, в большинстве своём, относилось к русским батракам очень плохо. Перед наступлением Красной армии фашисты спешно уничтожали следы своих преступлений, расстреливали узников, которые не успели уйти из бараков. Три дня Косьянковские прятались в развалинах, рискуя быть схваченными охранниками лагеря, пока не услышали русскую речь освободителей. Потом они еще очень долго возвращались в Гатчину…

Нелегкими были фронтовые дороги у Юрия Косьянковского, командира взвода связи 289-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии, с ноября 1942 по апрель 1943 года; командира взвода связи 204-го стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии, с мая 1943 по август 1944 года; командира линейного взвода этой же дивизии с августа 1944 по апрель 1945 года. Он воевал на Сталинградском, Донском, Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. В ноябре 1943 года вступил в партию.

О военных событиях он рассказывал очень мало, особое место в его фронтовой судьбе имела Сталинградская битва. С ней была связана одна из историй. Однажды зимой четверо 19-летних красноармейцев, среди которых был и Ю.Г. Косьянковский, заснули в блиндаже в перерыве между боем - от усталости, от того, что там было тепло и уютно от печурки. На улице стоял сорокаградусный мороз. Машина, на которой они должны были ехать дальше, ушла, про них просто забыли. По законам военного времени это расценивалось как дезертирство. В это время Юрию снился сон, о том, что бойцы их роты собрались, залезли в кузов машины и уехали на другую позицию. От испуга он проснулся, выбежал из блиндажа на улицу и с ужасом увидел, что машины, действительно, нет. Он быстро вернулся в блиндаж, разбудил спящих товарищей и принял решение идти пешком, зная новое местонахождение части. Впереди были немецкие позиции, идти нужно было через своих, но это был очень большой крюк. А времени было мало, оставалась ночь. И ребята решили идти по линии фронта. Полоса была заминирована, справа и слева стреляли друг в друга, и они шли гуськом, след в след, чтобы не подорваться на мине. Когда их замечали, стрельба усиливалась, и от огня становилось светло, они пригибались и ждали тишины, а потом шли опять. И дошли к утру – живыми.

Приказами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Маршала Советского Союза товарища Сталина: «за разгром гитлеровской армий на подступах к Сталинграду» 25 января 1943 года и «за отличные боевые действия при завершении ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск» 2 февраля 1943 года лейтенанту Косьянковскому были объявлены благодарности.

Юрий Гордианович принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции, форсировал реки Днепр, Буг, Дунай, вел сражения на улицах Вены. Победу он встретил в Будапеште, но после этого его военные дороги не закончились, как опытного офицера гвардии лейтенанта Косьянковского назначили командиром взвода связи Главного Управления связи Красной армии в Москве. Здесь он находился до июля 1945 года.

Потом его через всю страну перебросили воевать с Японией на Дальневосточный фронт. Там он был командиром взвода связи 203-го отдельной танковой бригады, сражался в Манчжурии и на Сахалине против Квантунской армии.

За боевые подвиги Ю.Г. Косьянковский был награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова; памятными нагрудными знаками: «Ветеран 120-й стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии и «Ветеран бывшей 69-й Гвардейской Краснознаменной Звенигородской стрелковой дивизии».

После демобилизации в июле 1946 года лейтенант Косьянковский вернулся к родным, которые обосновались в поселке Тайцы, женился. Вскоре на свет появились дочери: Наталья (в 1949 г.) и Вера (в 1950 г.). В дальнейшем он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной (1952 г.), работал инженером на заводе п/я 825 Министерства оборонной промышленности СССР. С апреля 1958 года он стал работать в Ленинградском институте ядерной физики, который тогда только что вступил в строй на окраине Гатчины, сначала инженером-конструктором, затем – начальником производственного отдела. В 1967 году, когда по его инициативе в ЛИЯФе была открыта типография, Ю.Г. Косьянковского назначили начальником службы оформления и печати. Последняя должность в институте – заведующий отделом научно-технической информации.

Его трудовые успехи были отмечены многочисленными благодарностями, в 1972 году, в честь 250-летия Академии наук СССР, Юрий Гордианович был награжден Почетной грамотой президента Академии наук СССР академика М.В. Келдыша. Торжественно отмечался в институте его 60-летний юбилей.

После выхода на заслуженный отдых, в 1985 году, он активно занялся общественной деятельностью и стоял у истоков восстановления церкви Святителя Алексея в поселке Тайцы (православная община была зарегистрирована в октябре 1990 года), получил на это разрешение, выполнил проектную документацию, нашел благотворителей…

«Живет в поселке Тайцы Косьянковский Юрий Гордианович. 17-летним юношей ушел на войну…, – рассказывал о нем в мае 1995 года в газете «Гатчинская правда» ветеран войны Е. Марченко. – По профессии он художник. Его хобби – это цветы. Когда смотришь на его полотна, то цветы кажутся живыми, мир прекрасен и хочется жить. Война не убила в Юрии Гордиановиче любви к творчеству и созиданию. Это он дал толчок восстановлению церкви в поселке Тайцы, взял на себя величайший труд по восстановлению куполов и разрушенных башенок. Архив чертежей по строительству церкви не сохранился. Этот труд могут оценить только специалисты. А чертежи Юрий Гордианович сделал сам. И вот обезглавленный храм воскрес. И все это благодаря безвоздмездному труду Ю.Г. Косьянковского

По его инициативе было реконструировано и благоустроено Братское захоронение советских воинов, расположенное у храма. На мемориальных плитах были обозначены имена солдат и офицеров воинских подразделений, освобождающих поселок в январе 1944 года.

Ю.Г. Косьянковский был первым председателем созданного в феврале 1987 года Таицкого Совета ветеранов и возглавлял его в течение нескольких лет. Проводил встречи однополчан и организовывал Уроки мужества в Таицкой средней школе. В 1995 году, на основании документальных материалов и опроса родственников, Юрий Гордианович издал малым тиражом уникальный труд: «Книгу памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Поминальник в церкви Святого Алексия в пос. Тайцы», в котором содержатся сведения о 66 односельчанах. За активную патриотическую работу он был награжден грамотами и благодарностями Советского комитета ветеранов войны. Он первым среди своих земляков был удостоен звания «Почетный гражданин поселка Тайцы» (1995 г.). Дом Ю.Г. Косьянковского на улице Советской был хорошо известен многим жителям поселка. Похоронен ветеран на Александровском кладбище в Тайцах.

В творческой и культурной среде гатчинцев хорошо известно имя его дочери – Натальи Юрьевны Косьянковской, которая в течение нескольких лет организует фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» и руководит квилт-студией «Гатчина». Она является членом Союза дизайнеров России, талантливым художником, автором альбома «Квилт-студия Гатчина» (2007 г.) и других печатных работ. Замечательные работы Н.Ю. Косьянковский получили большое признание на российских выставках, хранятся в музейных и частных собраниях.



