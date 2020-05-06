ленинградскаяпамять: расскажите о героях вашей семьи

Благодаря
уникальным материалам, которые участники акции размещают на своих страницах в
социальных сетях, — фотографиям, письмам с фронта, наградам, рассказам, —
тысячи людей теперь могут узнать о судьбах участников войны, партизан,
тружеников тыла, медсестер, военных врачей.
В
первых поступивших материалах — невероятные по своей силе рассказы о военных
судьбах самых разных людей: о труженице тыла, в 15 лет вставшей к станку, о
бывшей узнице концлагеря, попавшей туда в 13 лет, о фронтовике-освободителе
Ленинграда, впервые оказавшемся на фронте в 14 лет, о солдатах Ленинградского,
Украинского и Белорусского фронтов,
дошедших до Берлина в мае 1945 года, о героических партизанах.
Было
на войне место и любви. Как написала одна из участниц проекта, «если бы не
война, мои родители, наверно, никогда бы не встретились».
Но
встречаются и трагические страницы. Из телеграммы, присланной семье санитарки,
погибшей в бою: «Волховской комсомолке Наташе Тиль было всего 19 лет в день ее
героической гибели. Участвуя в смертельной схватке с озверелыми фашистскими
бандами, она, будучи санитаром, бесстрашно выносила с поля боя раненых
советских воинов, не страшась разрывов снарядов и свиста пуль. Она выполнила
воинский долг и военную присягу. Вечная слава бесстрашной героине Наташе Тиль».
Напоминаем,
что для участия в акции необходимо разместить фото или видео материал о своем
родственнике — фронтовике в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хэштегом
#ленинградскаяпамять.
Авторы
лучших работ получат ценные призы: технику Go pro, ноутбуки и музыкальные
колонки. Проект включает две номинации: «Письмо из прошлого» (фото) и «Ожившие
истории» (видео).
Отбор
полуфиналистов акции состоится 10 мая в группе «Ленинградская область» в
социальной сети ВКонтакте. Победителями станут 6 постов — по 3 в каждой
номинации, набравшие наибольшее количество лайков пользователей. Имена
победителей будут опубликованы 12 мая.
Подробнее
о конкурсе можно узнать здесь: https://vk.com/topic-35252295_41340777
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