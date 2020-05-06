ленинградскаяпамять: расскажите о героях вашей семьи

Благодаря уникальным материалам, которые участники акции размещают на своих страницах в социальных сетях, — фотографиям, письмам с фронта, наградам, рассказам, — тысячи людей теперь могут узнать о судьбах участников войны, партизан, тружеников тыла, медсестер, военных врачей.

В первых поступивших материалах — невероятные по своей силе рассказы о военных судьбах самых разных людей: о труженице тыла, в 15 лет вставшей к станку, о бывшей узнице концлагеря, попавшей туда в 13 лет, о фронтовике-освободителе Ленинграда, впервые оказавшемся на фронте в 14 лет, о солдатах Ленинградского, Украинского и Белорусского фронтов, дошедших до Берлина в мае 1945 года, о героических партизанах.

Было на войне место и любви. Как написала одна из участниц проекта, «если бы не война, мои родители, наверно, никогда бы не встретились».

Но встречаются и трагические страницы. Из телеграммы, присланной семье санитарки, погибшей в бою: «Волховской комсомолке Наташе Тиль было всего 19 лет в день ее героической гибели. Участвуя в смертельной схватке с озверелыми фашистскими бандами, она, будучи санитаром, бесстрашно выносила с поля боя раненых советских воинов, не страшась разрывов снарядов и свиста пуль. Она выполнила воинский долг и военную присягу. Вечная слава бесстрашной героине Наташе Тиль».

Напоминаем, что для участия в акции необходимо разместить фото или видео материал о своем родственнике — фронтовике в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хэштегом #ленинградскаяпамять.

Авторы лучших работ получат ценные призы: технику Go pro, ноутбуки и музыкальные колонки. Проект включает две номинации: «Письмо из прошлого» (фото) и «Ожившие истории» (видео).

Отбор полуфиналистов акции состоится 10 мая в группе «Ленинградская область» в социальной сети ВКонтакте. Победителями станут 6 постов — по 3 в каждой номинации, набравшие наибольшее количество лайков пользователей. Имена победителей будут опубликованы 12 мая.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь: https://vk.com/topic-35252295_41340777