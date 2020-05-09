Мой «Бессмертный полк»

Виктор Можаев – родом из города Пушкина. В 1941 году он уже был состоявшимся человеком, машинистом-инструктором паровозных бригад Дновского депо, «Ударником Сталинского призыва», главой семейства, где младшему, моему папе, было два года от роду.
У нас не было
необходимости искать информацию о нем в Интернете. Хранителем истории семьи и
семейных реликвий был мой папа, Валерий Викторович Можаев, а теперь - я.
Наградные документы, различные приказы и справки военных лет до сих пор хранятся
в маленьком сундучке. К сожалению, фотографий именно военных лет там нет. В
послевоенные годы и потом еще долго дед не любил рассказывать про войну. А тем
более детям. Махнет рукой, буркнет: «Ай, это все…» Не нужны были ему и
фотографии. Другое дело – документы. Худой, с ввалившимися глазами, он теперь
смотрит на меня с фотографий на пропуске в Ленинград, в военном билете.
С первого дня войны
Виктор Можаев находился в прифронтовой полосе. Следуя за разрушениями, работал
в восстановительных поездах и паровозных колоннах на Северо-Западном и Южных
фронтах. Знаком «Почетный железнодорожник» Виктор Гаврилович Можаев был
награжден еще в годы Великой Отечественной войны, 24 августа 1943 года. В этом
же году Виктор Гаврилович был назначен начальником колонны паровозов особого
резерва Народного комиссариата путей сообщения.
Паровозные колонны с
боеприпасами и продовольствием были под особым прицелом фашистов. Паровозники
постоянно находились на волоске от смерти. Что такое движущийся состав во время
артобстрела: с него, как с подводной лодки – не убежишь. И он на весь виду! А
бомбили их нещадно. После обстрела паровоз походил на дуршлаг. Котлы
пробивались насквозь. Если не попадали напрямую, то людей выкидывало взрывом и
засыпало землей. Слой был таким толстым, что выбраться из-под него было не
каждому под силу.
И тем не менее
железнодорожники справлялись с поставленными задачами: ежеминутно рискуя
жизнью, вовремя доставляли грузы на передовую. Ремонт машины и путей, заправка
водой (без этого никак) и углем – все сами, в кратчайшие сроки, любой ценой,
под огнем противника.
А непредвиденных
сложностей было хоть отбавляй! Найти выход из положения помогали знания, опыт и
смекалка. Раз во время остановки на каком-то полустанке солдаты чайниками чуть
всю воду из паровоза не вычерпали. Замешкайся машинист – и котел бы взорвался.
В 1944 году Виктор Можаев
был направлен на восстановление железных дорог в Ленинградскую область, так
оказался в Гатчине. К окончанию войны у Виктора Гавриловича было 24 года
непрерывного трудового стажа. Хранящиеся в семейном архиве документы говорят о
том, что к маю 1945 года он был сильно истощен, имел контузию, целый букет
болезней и нуждался в лечении, на которое всегда не находилось времени.
До пенсии Виктор
Гаврилович работал на разных должностях в паровозном депо станции Гатчина, был
депутатом Гатчинского городского Совета депутатов трудящихся, делегатом с
правом решающего голоса 10-11-ой Ленинградской областной партконференции.
Родина отметила его вклад
в победу медалью «За оборону Ленинграда» и двумя медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а после войны – орденом Ленина и
другими высокими государственными наградами. Наш герой увековечен на полотне
«Бессмертный полк» на площади Победы в Гатчине.
Мои родственники по
маминой линии - из Шлиссельбурга. Второй дедушка, Михаил Игнатьевич Свидо,
воевал в составе лыжного батальона в советско-финляндскую войну и погиб 8 марта
1940 года под Выборгом. Где именно он похоронен – мы так и не смогли узнать.
Из женщин самой яркой
личностью в годы Великой Отечественной войны была сестра Михаила Игнатьевича –
Татьяна Свидо, в замужестве Казак. Именно в честь тети Тани и я получила свое
имя.
Татьяна Игнатьевна
прославилась на всю страну еще в 1930-е годы. О ней писали советские газеты и
журналы, разбирая на слагаемые новый феномен – «жена пограничника». Ее муж –
офицер пограничных войск, орденоносец Иван Корнилович Казак дослужился до
генерал-майора, был военным атташе в Польше. Но именно его героическая
жена-друг была находкой для журналистов. Вся ее жизнь, с первых дней, как
встретила в Шлиссельбурге молодого лейтенанта Ивана и до последнего часа,
прошла в служении мужу и родной стране. Вместе с ним она охраняла границу на
Дальнем Востоке. Вместе с ним плечом к плечу прошла всю войну: работала в
медсанбате, санинструктором роты, была контужена, ранена.
Это была боевая женщина.
Она стреляла из винтовки и пулемета, ловила нарушителей границы, могла
рисковать на спор. За боевые заслуги Татьяна Казак была награждена именными золотыми
часами от наркома Ворошилова. И при этом, по воспоминаниям сослуживцев, она
была отличной хозяйкой, виртуозно готовила, выступала в самодеятельности. В
любых условиях умела создавать комфорт и уют.
В начале 1930-х годов
Татьяна Казак стала первой в пограничных войсках женщиной, награжденной орденом
Красной Звезды за храбрость и мужество в боях с нарушителями границы. Второй
орден Красной Звезды она получила за бой под Минском в 1944 году. В музее
пограничников Ивану и Татьяне Казак был посвящен отдельный стенд. Они
похоронены на кладбище в городе Воронеже.
К началу войны у двух
моих бабушек на руках общим счетом было семеро малолетних детей. Сейчас это
поколение называют «детьми войны».
Валентина Павловна Свидо,
накануне войны оставшаяся одна с четырьмя детьми, выжила во многом, благодаря
помощи родных. До последних дней своей жизни Валентину Павловну и ее детей
материально поддерживала сестра мужа – Татьяна Игнатьевна Казак. В трудное
время всегда рядом оказывался и двоюродный брат бабушки - Александр
Владимирович Агеев. В нашей семье его называют ангелом-хранителем.
Спасаясь от бомбежек, 2
сентября 1941 года Валентина Павловна с детьми отправилась из Шлиссельбурга в
Ленинград. Конечно, никуда бы они не дошли, если бы не ее двоюродный брат.
Голодных, без денег, теплой одежды и разрешения на въезд в Ленинград их
задержал патруль. Валентина Павловна написала письмо брату, и оно дошло!
Во время войны Александр
Владимирович Агеев был бригадным инженером ВВС по Ленинградскому военному
округу. Войну закончил в звании генерал-лейтенанта инженерно-авиационной
службы. Он не раз спасал семью двоюродной сестры от голода: сначала забрал к
себе в Ленинград, потом отправил в тыл, пристраивал детей в интернаты, на
учебу, трудоустраивал. Именно «по рекомендации дяди Саши» семья моей мамы
переехала в Гатчину.
Александр Агеев награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени. В 1944 году он стал командором ордена Британской империи. После войны Александр Владимирович был генералом-инспектором инженерно-авиационной службы ВВС. Часто бывал по работе в Гатчине. В Мариенбурге проживают его прямые родственники.