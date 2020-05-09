Журналисты «Гатчинской правды»: они сражались за Родину

Предвидя такое положение, многие горожане ушли от приближающегося фронта самостоятельно, другие были эвакуированы, но большинство осталось на месте и испытало всю тяжесть и жестокость оккупационного режима. Ситуация усугублялась отсутствием правдивой информации о положении в стране и на фронте.

Информационную изоляцию в какой-то степени удалось прорвать после создания в сентябре 1941 года Ленинградского штаба партизанского движения, который переправлял на оккупированную территорию центральные и областные газеты, а также отпечатанные в своих типографиях (в Валдае, Малой Вишере, позднее в пос. Неболчи) агитационно-пропагандистские издания и газеты, в том числе и «Красногвардейскую правду».

После более чем двухмесячного перерыва, к 7 ноября 1941 года, был напечатан первый номер «Красногвардейской правды» формата А4, в две страницы. Сохраненные в очень сокращенном виде (буквально по несколько штатных единиц) райком и райисполком вели работу по организации партизанской борьбы и антифашистского подполья на территории района. Возобновленная газета стала их действенным и сильным оружием.

В номере за 7 ноября газета напоминала жителям оккупированного района, что они «Граждане Советской Страны», что «Советскому Государству, ведущему кровавую войну с фашистской Германией, исполняется 24 года».

- Подлые фашистские выродки разрушают нашу цветущую страну, - писала газета. - Исторический памятник русского народа, прекрасный советский город Красногвардейск лежит в развалинах. Пожарище на месте ваших домов. Враг оставил вас без воды, разграбил ваши квартиры, лишил вас средств к существованию и обрек на голод и тягчайшую нужду... Дорогие друзья! Довольно терпеть издевательства над нашей Родиной, над советскими гражданами! Противопоставьте бесчеловечным зверствам фашистской сволочи свою решимость и волю к борьбе за полное уничтожение гитлеризма...

В последующих номерах «Красногвардейской правды» райком ВКП(б) и райисполком неоднократно обращались к рабочим, колхозникам и интеллигенции города и района с призывом об усилении сопротивления фашистским оккупантам, саботажа приказов и распоряжений немецких властей. Газета печатала информации о партизанской борьбе, о зверствах оккупантов в деревнях и селах района, сводки Совинформбюро, рассказывала о жизни в советском тылу. И каждый ее номер открывался призывом «Смерть немецким оккупантам!».

По неполным данным всего за период с ноября 1941 года по декабрь 1943 года вышло порядка 20 ненумерованных выпусков «Красногвардейской правды». Сколько их было в точности, кто руководил газетой, каким образом была организована работа редакции - эти вопросы еще ждут своего исследователя. Наверное, нелегко было делать газету в прифронтовых условиях, еще труднее - переправить к читателям через линию фронта, а распространять среди населения - это был уже настоящий подвиг, за такое оккупационные власти карали смертной казнью.

Даже чтение газеты в тех условиях было актом мужества. Г.П. Иванова, до войны жившая в Ленинграде, в 1941-43 годах - в Красногвардейске, затем угнанная немцами в Прибалтику, вспоминала:

- Два с лишним года прожила в Красногвардейске, летом на торфах мучаясь, зимой - на железной дороге. Тогда довелось листовки и газеты подпольные почитать. Раза три, а может, четыре листок «Красногвардейской правды» попадал, помню это хорошо. Получали мы их от знакомых или на работе находили. Говорили, что подпольщики оставляли. Помню, оккупанты даже обыски делали, искали тех, кто приносил. Брать газету тоже опасно - беды не оберешься, а любопытство пересиливало: как там за линией фронта у наших, сколько ждать их еще? Читаешь и радуешься: бьют наши немчуру проклятую и нам надежду подают, что вызволят из фашистской неволи.

Целых 865 дней находился под немецко-фашистской оккупацией город Гатчина. 26 января он был освобожден. Ровно через 15 дней, 10 февраля 1944 года - вышел первый помер газеты «Гатчинская правда». Именно «Гатчинская». Еще до освобождения от оккупантов, 23 января 1944 года, Красногвардейск был переименован в Гатчину.

Память о них не померкнет

В годы Великой Отечественной войны журналисты «Гатчинской правды» и ее многочисленные общественные корреспонденты много писали о вкладе Гатчины и гатчинцев в героическую оборону Ленинграда, участии в партизанском и подпольном движении. Более того, сотрудникам редакции пришлось, сменив перо на автомат, участвовать в боях.

Вот фамилии тех, чье участие в вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками установлено достоверно. Списки составлены по материалам газеты, документам фонда №284 Архивного отдела администрации Гатчинского муниципального района и дополнены данными архива Министерства обороны (сайт «Память народа»). Но, возможно, их еще предстоит дополнить.

Участники войны – сотрудники газеты (работали в редакции в разные годы до и после войны)

Погибли на фронте:

- редактор Ефим (Евгений) Михайлович Гитман (1911 – 1942), старшина, корреспондент газеты 42 Армии «Удар по врагу», погиб в бою 20.03.1942 г., захоронен в г. Колпино

- заведующий отделом Алексей Павлович Стручков (1899 г.р.).

Были ранены:

- литсотрудник Яков Петрович Фирсуков (1908 г.р.), награжден орденом Славы III степени. В наградном листе сказано: «…работал в районной газете. В период оккупации весь партийный актив в августе 1941 года вошел в состав партизанского отряда – истребительный батальон «Богатырь»… 20 сентября 1941 года тов. Фирсуков с оставшейся группой бойцов переходит 133 стрелкового полка по обороне гор. Ленинграда в район местечка «Московская славянка». 27 сентября 1941 года подразделениям 133 стрелкового полка было приказано выбить противника из занимаемой выгодной позиции. В момент контратаки нашими войсками немецких позиций, стрелок Фирсуков Я.П., выполняя боевое задание, был тяжело ранен осколком мины в спину и голову. Потерявший сознание, раненый Фирсуков Я.П. был доставлен в санчасть и эвакуирован в госпиталь. Задача была выполнена, немцы были выбиты с выгодной для них позиции. В данное время тов. Фирсуков Я.П. является инвалидом II группы, работает ответственным редактором районной газеты «Ленинец». За активное участие и боевые подвиги красноармеец представляется к награждению… Шурминский райвоенкомат, 1943 г.».

- литсотрудник Леонид Осипович Барсуков;

- редактор газеты Владимир Тимофеевич Анисимов (1922 - 2009). В 1943 году после успешного окончания училища лейтенант В.Т. Анисимов назначается штурманом бомбардировщика «Пе-2» 276 бомбардировочной авиационной дивизии Ленинградского фронта, участвовал в боях по освобождению Гатчины и Гатчинского района. 26 июня 1944 г. при налете на железнодорожный узел Тама в Эстонии самолет В.Т. Анисимова подбили фашисты. На парашюте в одиночестве он приземлился и 10 дней пробирался к своим. На линии фронта он был обстрелян фашистами и получил ранения в обе ноги, потерял сознание. Когда очнулся, то понял, что находится в плену у фашистов в Рижском концлагере. После освобождения военнопленных советскими войсками В.Т. Анисимов был направлен на излечение в госпиталь, а потом снова в родную часть - 34-й бомбардировочный авиационный полк 276-й авиационной бомбардировочной Гатчинской дивизии, в составе которой он участвовал в боях в Прибалтике, Восточной Пруссии и в штурме крепости Кенигсберг. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Владимир Тимофеевич был корреспондентом и 11 лет редактором районной газеты «Новая Кама» в г. Елабуга, а потом, переехав в Гатчину – корреспондентом и тоже 11 лет редактором газеты «Гатчинская правда». Уже выйдя на пенсию, написал замечательную автобиографическую повесть «Штурман пикирующего бомбардировщика», в которой его недюжинное литературное мастерство раскрылось во всей широте. В.Т. Анисимов – Почетный гражданин города Гатчины.

- заведующий отделом Иван Николаевич Мариничев.

Воевали и вернулись домой:

- первый редактор газеты Николай Федорович Бирин (1901 – 1968), с июня 1941 года воевал на Валховском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах, инструктор по агитации и пропаганде, парторг 8 военно-дорожного Управления. награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

- литсотрудник – радиоорганизатор Александр Васильевич Васильев;

- машинистка-радист (1940-1950-е годы информация ТАСС для газет передавалась по радио) Елизавета Константиновна Тимофеева (1921 г.р.), сержант;

- заместитель редактора Иван Павлович Ковалев;

- литсотрудник Ефим Михайлович Лейбович;

- редактор газеты Семен Лазаревич Каминер (1906 - 1970), военный корреспондент газеты «Удар по врагу» 42 Армии Ленинградского фронта, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

- редактор финской страницы Иван Петрович Ритари (1910 г.р.), инструктор-литератор отделения по работе среди войск политотдела 59 Армии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги»;

- заместитель редактора Иван Дмитриевич Серебряков (1918 г.р.), летчик 191-го истребительного авиационного Краснознаменного полка. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

- ответственный секретарь Михаил Юльевич Мильман (1920 г.р.), помощник начальника политотдела по комсомольской работе 39 Танковой Чаплинской Краснознаменной бригады. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».

В наградном листе к ордену Отечественной войны II степени сказано: «Старший лейтенант Мильман М.Ю. в боевых операциях, проведенных бригадой в течение марта-апреля 1945 года на территории Венгрии и Австрии, проявил себя смелым, инициативным, знающим свое дело офицером… В районе города Уй, где противник превосходящими силами оказывал упорное сопротивление, переходя в контратаки, тов. Мильман, находясь в боевых порядках вместе с командирами батальонов, организовал стойкую оборону и отражение вражеских контратак. В боях за нас пункт Парндорф, когда начальник политотдела был ранен, тов. Мильман возглавил весь партийно-политический аппарат бригады, умело направлял его работу на выполнение боевого приказа. Личный состав бригады знает тов. Мильмана как делового, грамотного и отважного офицера-политработника...»

- ответственный секретарь Вадим Акимович Тарабан;

- заведующий отделом Абрам Захарович Фельдман (1905 г.р.)

- заведующий отделом Аркадий Соломонович Арьев (1913 г.р.), агитатор политотдела III Отдельной зенитной артиллерийской бригады ПВО, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги». В наградном листе к ордену Красной Звезды от 5 февраля 1945 года о нем сказано: «Майор Арьев за время службы в бригаде провел большую работу по воспитанию и вводу в строй бойцов нового поколения. Воспитал 300 человек низовых агитаторов, ныне хорошо справляющихся со своими обязанностями… Энергичный, исполнительный, инициативный офицер, любит свое дело, ведет его серьезно. Своей работой тов. Арьев обеспечивает высокий моральный дух личного состава и высокую боеготовность подразделений».

- литсотрудник Павел Филиппович Кореньков (1907 г.р.), заместитель редактора газеты «Героический поход» 122 стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа к ордену Красной Звезды: «Кореньков П.Ф в августе 1941 года, будучи политруком 8 стрелковой роты 1061 сп, в боях в районе Пряжа (Петрозаводское направление) заменил выбывшего из строя командира роты и четыре часа удерживал дорогу, отразив пять вражеских атак. В этом бою его рота захватила 5 пулеметов и другие трофеи, истребила несколько десятков белофиннов. С 8 по 11 сентября 1941 г. в том же районе Кореньков снова заменил выбывшего из строя командира роты и три дня удерживал дер. Нирки. Будучи отрезанным от своей части, Кореньков возглавил остатки батальона и с боем пробился к своим. В этих боях он был ранен, но вывел своих бойцов, вынес всех раненых и все оружие. Пробиваясь к своим, отряд Коренькова уничтожил до 17 финнов, 1 легковую и 3 грузовых автомашины противника, захватил ценные документы…»

Из наградного листа к ордену Отечественной войны II степени: «Капитан Кореньков работает заместителем редактора красноармейской газеты «Героический поход» 122 стрелковой дивизии с мая 1944 года. Во время боев в Заполярье в 1944 году, тов. Кореньков, находясь в подразделениях переднего края, проводил большую работу среди военкоров газеты, обеспечивал газету материалами о ходе боев, о героях и их боевом опыте. В период боев в Венгрии в январе-марте 1945 г. т. Кореньков, находясь в боевых порядках батальонов, организовал ряд корреспонденций для специальных листовок о героях-бронебойщиках, передавая их опыт всему составу дивизии. В районе между реками Мур и Драва в апреле 1945 г. во время боев за высоту «Верблюд» т. Кореньков лично участвовал в отражении вражеской атаки, организовал вынос раненых, а затем весь ход боя осветил в газете».

- бухгалтер Людмила Сергеевна Суворова (1923 г.р.), стройармеец строительной колонны 179 УВПС 108, награждена медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени

- корректор Клавдия Васильевна Лещинская;

- корректор Олимпиада Григорьевна Светлова;

- водитель Александр Алексеевич Степанов;

- водитель Владимир Тимофеевич Никитин.

Участники партизанского движения:

- Сергей Макарович Беляев - ответственный секретарь «Красногвардейской правды», секретарь Шимского подпольного РК ВКП (б), руководитель Новгородского межрайонного партийного центра, начальник штаба

11-й Волховской партизанской бригады, отряды которой воевали и на территории Красногвардейского района;

- Михаил Георгиевич Абрамов - ответственный секретарь и заместитель редактора «Красногвардейской правды», затем редактор газеты «Большевистское знамя» Подорского РКВКП (б) и РИК (с ноября 1941 по февраля 1942 года), которая издавалась в подполье, редактор газеты пятой партизанской бригады «Партизанская месть» (сентябрь 1943-март 1944 года), газеты Лужского подпольного окружкома ВКП (б) «За Ленинград» (январь-февраль 1944 года);

- Петр Иванович Аристаров (1905 – 1942) - заведующий отделом и заместитель редактора «Красногвардейской правды», комиссар партизанского отряда (Тосненский район). Убит в бою 1 февраля 1942 года, похоронен в братской могиле в д. Лодва вблизи города Мга Ленинградской области.

Многие фронтовики пришли в «Гатчинскую правду» уже после войны. Они работали в газете до конца ХХ века. Причем, некоторые и на пенсии не изменяли перу.

Теперь, спустя 75 лет после Победы, их, возвратившихся с полей сражений живыми, уже не стало…

Но мы помним их имена!

Владимир Николаев, Татьяна Можаева, Елена Суралёва